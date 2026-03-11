Novo Líder Supremo do Irão está "são e salvo" apesar de ferido

Agência Lusa , AM
Há 1h e 3min
Retrato Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irão (Vahid Salemi/AP)

Líder religioso do Irão terá sido ferido durante o ataque que matou o pai

O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo" apesar dos ferimentos, afirmou o filho do Presidente iraniano, no Telegram.

"Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido", escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian.

"Perguntei a alguns amigos que têm contatos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo", acrescentou Yousef, que também é conselheiro do Governo.

Mojtaba Khamenei, líder religioso do Irão, terá sido ferido durante o ataque que matou o pai, o 'ayatollah' Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-norte-americana, a 28 de fevereiro.

Mas os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos de Mojtaba Khamenei são desconhecidos, e o novo líder supremo não apareceu em público desde então.

Temas: Mojtaba Khamenei Irão Yousef Pezeshkian

Médio Oriente

