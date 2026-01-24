GNR apreende quase 700 artigos contrafeitos em estabelecimento na Moita

Agência Lusa , AM
Há 42 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Foi identificado um homem de 55 anos

A GNR apreendeu, na quarta-feira, 684 peças de material contrafeito no concelho da Moita, distrito de Setúbal, numa ação de fiscalização a um estabelecimento comercial, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a força policial referiu que estes artigos contrafeitos têm “elevada procura, sobretudo junto das camadas mais jovens” e que têm “significativa projeção no mercado nacional e internacional”.

As autoridades identificaram um homem de 55 anos e elaboraram um auto de notícia por factos suscetíveis de enquadrar o crime de contrafação.

O caso foi comunicado ao tribunal judicial da Moita.

A GNR assinalou que a venda de produtos contrafeitos é uma violação dos direitos de propriedade industrial e alertou para a proteção dos titulares dos direitos, em linha com o Código da Propriedade Industrial.

Temas: Moita Artigos contrafeitos GNR

Crime e Justiça

PJ detém homem procurado pela justiça brasileira por tráfico de droga

Há 33 min

GNR apreende quase 700 artigos contrafeitos em estabelecimento na Moita

Há 42 min

Caso de alegada corrupção na Madeira com equipa da PJ em dedicação exclusiva

Há 2h e 8min

Exclusivo. Vestiu toga, interrogou testemunhas e afinal não era advogada

Ontem às 20:58
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Ontem às 10:28

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Ontem às 14:34

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Ontem às 08:20

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

22 jan, 09:15

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

22 jan, 22:50

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Ontem às 10:58