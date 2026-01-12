Este vestido levou mais de 320 horas a ser feito

Há 2h e 57min

Selena Gomez impressionou nos Globos de Ouro com vestido Chanel personalizado

O tapete vermelho dos Globos de Ouro deste ano esteve repleto de vestidos pretos e glamour à moda antiga de Hollywood — e Selena Gomez trouxe os dois.

A cantora e atriz entrou muito elegante no hotel Beverly Hilton, com um vestido Chanel que levou mais de 320 horas a ser feito pela marca francesa.

Enfeitado com cerca de 200 elementos bordados, o vestido bustier personalizado era adornado com penas, chiffon de seda e organza de seda. O design sem alças tinha um decote em V nas costas, revelando a tatuagem de rosa de Gomez.

A atriz completou o look com joias Chanel — incluindo enormes brincos incrustados de diamantes e vários anéis — e um par de sapatos pretos com tiras atrás, visíveis apenas quando ela levantou o vestido longo para caminhar pelo tapete vermelho.

Selena Gomez no tapete vermelho. Kevin Mazur/Getty Images

O decote floresceu com penas. JC Olivera/2026GG/Penske Media/Getty Images

Nomeada (pelo quarto ano consecutivo) pela sua atuação em “Only Murders in the Building”, Gomez também exibiu um penteado bob glamoroso, esmalte preto e batom vermelho clássico.

A cantora foi acompanhada no tapete vermelho pelo seu marido, o produtor musical Benny Blanco, que usava um fato preto com camisa desabotoada e um broche chamativo. Ele também brilhou com diamantes — e um par de mocassins com joias.

Benny Blanco e Selena Gomez apareceram juntos. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Gomez costuma recorrer à Chanel para os seus trajes femininos, incluindo a saia de tweed que usou no Almoço das Mulheres da Academia em 2024 e o conjunto azul-marinho de duas peças que usou no Festival de Cinema de Cannes em 2019.