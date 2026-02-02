Estes foram os looks mais deslumbrantes do tapete vermelho dos Grammy

Há 1h e 52min

Em cima: o grupo feminino Katseye, de seis elementos, em conjuntos coordenados por Ludovic de Saint Sernin. (Amy Sussman/Getty Images). Continue a ler e veja mais, muito mais

Os tapetes vermelhos da indústria musical são geralmente mais ousados, mais brilhantes e mais aventureiros do que os seus homólogos de Hollywood. E não há nada maior do que o Grammy — a cerimónia dos prémios onde já se viu a "casaca militar" deslumbrante de Michael Jackson, o chapéu sobredimensionado de Pharrell Williams e aquele famoso vestido verde decotado de Jennifer Lopez.

Este domingo à noite, os participantes iam chegando à Crypto.com Arena, em Los Angeles, para a cerimónia deste ano. Os nomeados incluíam não apenas a realeza da música, mas também ícones de estilo genuínos, incluindo Lady Gaga e Bad Bunny.

Por outro lado, nomes como Harry Styles e Charli XCX estavam entre os que iam apresentar os prémios, enquanto as 95 categorias — um número recorde para o Grammy — contavam com inúmeras estrelas em ascensão na moda, de Addison Rae ao elenco de "KPop Demon Hunters".

Veja abaixo os looks mais marcantes do tapete vermelho,

Lady Gaga Neilson Barnard/Getty Images

Justin e Hailey Bieber Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Teyana Taylor John Shearer/Getty Images

Billie Eilish Amy Sussman/Getty Images

Chappell Roan Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Kesha Amy Sussman/Getty Images

Doechii

Jon Batiste Amy Sussman/Getty Images

Batiste chega para a 68ª edição do Grammy Awards. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Miley Cyrus Neilson Barnard/Getty Images

Sabrina Carpenter foi uma das várias estrelas a usar designs de Valentino, cujo fundador, Valentino Garavani, faleceu no mês passado. John Shearer/Getty Images

As vozes cantadas de "KPop Demon Hunters" Rei Ami, EJAE e Audrey Nuna em Guvanch, Dior e Thom Browne, respetivamente. Jordan Strauss/Invision/AP

O vestido Alaïa de Addison Rae apresentava uma saia assimétrica e um decote profundo e curvo. Amy Sussman/Getty Images

Malice, Pusha T e Pharrell Williams Amy Sussman/Getty Images

Rosé chegou com um look personalizado Giambattista Valli com drapeados brancos volumosos. O corte bob encaracolado da estrela do Blackpink, por sua vez, lembrava o penteado que ela usou no vídeo da música «APT», indicada ao Grammy. Amy Sussman/Getty Images

O nomeado para Melhor Artista Revelação, Sombr, usou um fato Valentino personalizado com lantejoulas e uma camisa de renda reveladora. Lester Cohen/Getty Images

Tyla num vestido Dsquared2 adornado com cristais e cauda com penas. Ela completou o look com joias Pandora feitas com diamantes cultivados em laboratório. Amy Sussman/Getty Images

MNEK Gilbert Flores/Billboard/Getty Images

A cantora sueca Zara Larsson usou um conjunto dourado com lantejoulas de Kevin Germanier. Kevin Mazur/Getty Images

FKA Twigs chegou cedo com um vestido personalizado de Paolo Carzana tingido com cobre. Amy Sussman/Getty Images

A cantora complementou o look com uma flor de antúrio, representando o início da sua carreira, e um livro — que, segundo ela disse à Variety, continha a «tradição de ‘Eusexua’», o seu último álbum.