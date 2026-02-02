Estes foram os looks mais deslumbrantes do tapete vermelho dos Grammy
CNN, Oscar Holland e Stephy Chung; CNN Photo editor: Jennifer Arnow
Há 1h e 52min
Em cima: o grupo feminino Katseye, de seis elementos, em conjuntos coordenados por Ludovic de Saint Sernin. (Amy Sussman/Getty Images). Continue a ler e veja mais, muito mais
Os tapetes vermelhos da indústria musical são geralmente mais ousados, mais brilhantes e mais aventureiros do que os seus homólogos de Hollywood. E não há nada maior do que o Grammy — a cerimónia dos prémios onde já se viu a "casaca militar" deslumbrante de Michael Jackson, o chapéu sobredimensionado de Pharrell Williams e aquele famoso vestido verde decotado de Jennifer Lopez.
Este domingo à noite, os participantes iam chegando à Crypto.com Arena, em Los Angeles, para a cerimónia deste ano. Os nomeados incluíam não apenas a realeza da música, mas também ícones de estilo genuínos, incluindo Lady Gaga e Bad Bunny.
Por outro lado, nomes como Harry Styles e Charli XCX estavam entre os que iam apresentar os prémios, enquanto as 95 categorias — um número recorde para o Grammy — contavam com inúmeras estrelas em ascensão na moda, de Addison Rae ao elenco de "KPop Demon Hunters".
Veja abaixo os looks mais marcantes do tapete vermelho,
Doechii
A cantora complementou o look com uma flor de antúrio, representando o início da sua carreira, e um livro — que, segundo ela disse à Variety, continha a «tradição de ‘Eusexua’», o seu último álbum.