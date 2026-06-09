Prova de Matemática do 4.º ano já tem nova data após a greve

Há 1h e 2min

Ministério da Educação reagendou a avaliação para os alunos que não a conseguiram realizar devido à paralisação dos trabalhadores não docentes

Os alunos do 4.º que não realizaram a prova de Monitorização das Aprendizagens de Matemática devido à greve dos trabalhadores não docentes de sexta-feira vão fazê-lo no dia 19 de junho, informou esta terça-feira o Ministério da Educação.

“Para garantir a igualdade de oportunidades, a prova de Monitorização das Aprendizagens (ModA) de Matemática para o 4.º ano de escolaridade tem nova data agendada para o dia 19 de junho”, refere a tutela numa resposta à agência Lusa.

A prova de Matemática do 4.º ano estava agendada para dia 05 de junho, data em que se realizou uma greve de trabalhadores não docentes.

O gabinete do ministro Fernando Alexandre não refere, no entanto, quantos alunos foram afetados pela paralisação, ficando impedidos de realizar a prova naquele dia.

A orientação da nova data já foi enviada pelo Júri Nacional de Exames a todas as escolas, segundo a tutela, que sublinha que “a avaliação externa das aprendizagens (…) é parte fundamental do sistema educativo”.

Hoje, a maioria dos alunos do 6.º ano realiza a prova de Português, que deveria ter sido feita na semana passada, mas foi inviabilizada devido à greve geral contra o pacote laboral.

A greve do passado dia 03 de junho impediu a realização da prova de Português em cerca de metade das escolas (52%), segundo o balanço do Ministério da Educação, que a reagendou para hoje.

A propósito dessa prova, o ministro Fernando Alexandre revelou que o ministério tinha um "plano de contingência" para garantir que "nenhum aluno seria prejudicado pela greve" e que o novo enunciado iria permitir comparar os resultados dos alunos.