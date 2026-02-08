Uma estreia na passarela de Milão vinda de "Heated Rivalry" e uma febre olímpica

Há 55 min

Na fotografia de capa deste artigo, o ator Hudson Williams, da série "Heated Rivalry", desfila para a Dsquared2 durante a Semana da Moda Masculina de Milão, a 16 de janeiro

Mesmo que o céu tenha ficado nublado durante a Semana da Moda Masculina de Milão para a coleção outono-inverno de 2026, o ânimo estava em alta para muitos os que se encontravam na cidade, impulsionado pela excitação à volta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno que se realizam este ano em Milão e Cortina.

A três semanas do arranque da competição, a expectativa cresce em vários locais de Itália, especialmente em Milão, que está repleta de celebrações em cada esquina. Dá para visitar a loja olímpica na praça principal da cidade, a Piazza Duomo, ver as artísticas montras dedicadas ao evento desportivo na sofisticada loja La Rinascente ou a exposição dedicada a desportos de inverto no histórico Castelo Sforzesco.

No mundo da moda de luxo, a Ralph Lauren abraçou esta tendência, vestindo a equipa dos EUA e apresentando um desfile dedicado à moda masculina nesta cidade italiana – o primeiro em duas décadas. Entretanto, a Emporio Armani realizou um mini desfile na sua loja, exibindo a sua coleção cápsula EA7, inspirada nos equipamentos da seleção italiana, da qual é patrocinador oficial. A Dsquared2 também gerou um grande impacto, regressando às passarelas esta estação com uma coleção inspirada no esqui, com direito a desfile de Hudson Williams, estrela da série “Heated Rivalry” – e que desfilou depois também para a Giorgio Armani.

A alegria desta semana da moda surge no contexto de um programa mais contido, com marcas como Bottega Veneta e Jil Sander a optarem por desfiles mistos masculinos e femininos em fevereiro. Além disso, as mudanças na direção criativa da Gucci e da Fendi levaram estas duas grandes marcas a ficar de fora desta iniciativa focada na moda masculina.

E, com o encerramento do evento, chegou a notícia de que a indústria da moda italiana perdeu mais um dos seus pioneiros: Valentino Garavani, que faleceu aos 93 anos. Com a sua rigorosa formação em alta-costura e a sua estética romântica italiana, o estilista consagrou-se como um pináculo do glamour, continuando a influenciar designers de novas gerações.

Isto é o que a CNN viu ao longo desta semana.

A coleção da Zegna, intitulada "Um Guarda-Roupa de Família", foi uma ode às roupas que nos são queridas e podem ser transmitidas de geração em geração (Filippo Fior/Gorunway.com/Zegna)

A marca italiana de moda de luxo apresentou fatos descontraídos (Filippo Fior/Gorunway.com/Zegna)

A Zegna manteve-se fiel à identidade da sua marca com um elenco de modelos mais experientes, elegantemente vestidos em tons de mostarda, cânhamo e cobre (Filippo Fior/Gorunway.com/Zegna).

Os atores James Norton, Lee Pace, Mads Mikkelsen, Lee Byung-hun, Matt Smith e o cineasta Akinola Davies Jr. compareceram no desfile da Zegna a16 de janeiro. (Daniele Venturelli/Getty Images)

Nunca tinha estado em Milão. É uma cidade lindíssima… tem algo de nórdico e austero.” Morgan Spector (ator)

A Ralph Lauren provou pode alcançar clientes mais jovens, ao apresentar peças coloridas e desportivas na sua linha Polo (Ralph Lauren)

No entanto, as opções mais elegantes nunca são afastadas. As peças da sua marca "premium" Purple surgiram imaculadas (Ralph Lauren)

Tenho gostado muito do regresso das calças largas; da forma como podem ser ajustadas, das pregas, da cintura mais subida. Adoro esta tendência da silhueta mais larga.” Morgan Spector

Os desfiles da Dsquared2 foram comparados a uma grande festa. Nesta estação tiveram espaços com neve, teatrais, a servir de cenário (Umberto Fratini/Gorunway.com/Dsquared2)

Os ousados looks ​​na passarela da Dsquared2 incluíam cordas de alpinismo (Umberto Fratini/Gorunway.com/Dsquared2)

Numa antecipação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno, a coleção da Dsquared2 inspirou-se nas pistas de esqui (Umberto Fratini/Gorunway.com/Dsquared2)

Os cintos grandes com fivelas destacaram-se no desfile de moda masculina da Dolce & Gabbana, assim como os estampados de bolinhas e os cortes de alfaiataria (Nick Soland/Dolce & Gabbana)

Um elegante broche da Dolce & Gabbana apresentava um relógio no meio (Nick Soland/Dolce & Gabbana)

enson Boone a chegar ao desfile de moda masculina da Dolce & Gabbana, a 16 de janeiro (Jacopo Raule/Getty Images)

“Trabalhámos muito juntos no último ano. Ajudaram-me a criar o estilo de tantos concertos, de tantos desfiles, foram tantos looks” Benson Boone sobre Dolce & Gabbana, cantor e compositor sobre Dolce & Gabanna

Convidados filmam o desfile da Dolce & Gabbana na Semana da Moda Masculina de Milão, a 17 de janeiro (Stefano Rellandini/AFP/Getty Images)

O designer da Setchu, Satoshi Kuwata, adora pescar – é nisso que as suas coleções se inspiram com frequência (desta vez, foi numa viagem de pesca na Gronelândia) (Giovanni Giannoni/Setchu)

Em todas as estações, começo com o origami e depois volto à minha base de alfaiataria da Savile Row.” Satoshi Kuwata, fundador e diretor criativo da marca Setchu, com sede em Milão.

O criador abriu o seu terceiro desfile agradecendo a todos os que o apoiaram e demonstrou como as suas peças modulares podiam ser vestidas, ajustando-as em tempo real nas modelos (Giovanni Giannoni/Setchu)

O desfile da Setchu contou com sandálias entrançadas inspiradas na paisagem e na cultura local da Gronelândia (Giovanni Giannoni/Setchu)

No que respeita ao formato, penso que é bom que tenham encontrado algo novo vindo de mim. Não queria fazer um desfile de moda: queria fazer uma ‘festa de inauguração’, porque temos um espaço novo. Satoshi Kuwata

Paul Smith é conhecido pelo seu grande sentido de humor. No seu último desfile, realizado na sede da marca, narrou alguns dos looks através do sistema de som, brincando com a forma como os media costumam descrever o seu trabalho como "divertido" e "irreverente" (Estrop/Getty Images)

Os estilos clássicos foram marcados por cores outonais e padrões de arquivo (Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images)

Este foi o segundo desfile de moda masculina de Smith em Milão (Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images)

O desfile de encerramento da Prada na Semana da Moda Masculina de Milão (Stefano Rellandini/AFP/Getty Images)

Podemos confiar sempre nos diretores criativos da Prada, Miuccia Prada e Raf Simons, para encontrar novas formas de tornar peças clássicas, ou até mesmo banais, do nosso guarda-roupa em algo interessante. Desta vez, o foco foram os punhos das camisolas (Prada)

A coleção foi intitulada "Before & Next / Antes e Depois", prevendo as tendências do futuro ao revisitar as do passado (Prada)

Estamos a trabalhar para uma marca que vende roupa cara. Por isso, temos de lidar com beleza e elegância. Temos de perceber o que é credível. Ser muito aberto é a regra” Miuccia Prada, codiretora criativa da Prada

Também houve combinações de cores inesperadas, como o vermelho e o roxo beringela, ou o lilás e o verde-azulado (Prada)

“Esforçamo-nos sempre, mas nunca estou satisfeita”, afirma a codiretora criativa da Prada, Miuccia Prada (Prada)

O músico Jack Harlow e os actores Kentaro Sakaguchi, Nicholas Hoult e Damson Idris no desfile da Prada (Jacopo Raule/Getty Images)

O estilista britânico-caribenho de moda masculina Saul Nash apresentou os seus projetos em Milão, desta vez inspirado pelo Carnaval de Notting Hill, que ganhou prestígio em Londres no verão (IK Aldama/Saul Nash)

Na essência da marca está o desejo de Nash de criar peças versáteis, que permitam o movimento (Ik Aldama/Saul Nash)

Nash combinou roupa desportiva com a exigência da alfaiataria (Ik Aldama/Saul Nash)

Foi o desfile de comemoração do décimo aniversário da marca de moda chinesa Pronounce (Alena Zakirova/Getty Images).

Os designs da Pronounce apresentavam sobreposições e silhuetas estruturais – inspiradas no Pagode de Madeira de Yingxian, uma maravilha em madeira localizada em Shanxi, na China (Alena Zakirova/Getty Images)

O jogador de ténis de mesa Ma Long, o fundador da marca de roupa desportiva Li Ning e a lenda das artes marciais Jackie Chan no desfile da Li-Ning durante a Semana da Moda Masculina de Milão (Valentina Frugiuele/Getty Images)

A Li-Ning, parceira oficial de vestuário do Comité Olímpico Chinês e fornecedora dos uniformes da equipa chinesa, reinventou o seu desfile com uma paisagem invernal (Li-Ning)

Os modelos desfilaram em passarelas cobertas de neve para o desfile da Li-Ning (Li-Ning)

A Giorgio Armani manteve-se fiel às suas raízes, com um estilo elegante e descontraído, apresentando peças icónicas como camisas com gola mandarim, malhas com tranças e casacos com ombros descaídos no seu último desfile de moda masculina (Giorgio Armani)

Quem fez a vénia final, no lugar do recém-falecido estilista, foi Leo Dell'Orco, parceiro de longa data de Armani e chefe de design de moda masculina (Giorgio Armani)

O cantor Ricky Martin na chegada ao desfile da Giorgio Armani, a 19 de janeiro (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)