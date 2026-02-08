Uma estreia na passarela de Milão vinda de "Heated Rivalry" e uma febre olímpica
CNN, Kati Chitrakorn
Há 55 min
Na fotografia de capa deste artigo, o ator Hudson Williams, da série "Heated Rivalry", desfila para a Dsquared2 durante a Semana da Moda Masculina de Milão, a 16 de janeiro
Mesmo que o céu tenha ficado nublado durante a Semana da Moda Masculina de Milão para a coleção outono-inverno de 2026, o ânimo estava em alta para muitos os que se encontravam na cidade, impulsionado pela excitação à volta dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno que se realizam este ano em Milão e Cortina.
A três semanas do arranque da competição, a expectativa cresce em vários locais de Itália, especialmente em Milão, que está repleta de celebrações em cada esquina. Dá para visitar a loja olímpica na praça principal da cidade, a Piazza Duomo, ver as artísticas montras dedicadas ao evento desportivo na sofisticada loja La Rinascente ou a exposição dedicada a desportos de inverto no histórico Castelo Sforzesco.
No mundo da moda de luxo, a Ralph Lauren abraçou esta tendência, vestindo a equipa dos EUA e apresentando um desfile dedicado à moda masculina nesta cidade italiana – o primeiro em duas décadas. Entretanto, a Emporio Armani realizou um mini desfile na sua loja, exibindo a sua coleção cápsula EA7, inspirada nos equipamentos da seleção italiana, da qual é patrocinador oficial. A Dsquared2 também gerou um grande impacto, regressando às passarelas esta estação com uma coleção inspirada no esqui, com direito a desfile de Hudson Williams, estrela da série “Heated Rivalry” – e que desfilou depois também para a Giorgio Armani.
A alegria desta semana da moda surge no contexto de um programa mais contido, com marcas como Bottega Veneta e Jil Sander a optarem por desfiles mistos masculinos e femininos em fevereiro. Além disso, as mudanças na direção criativa da Gucci e da Fendi levaram estas duas grandes marcas a ficar de fora desta iniciativa focada na moda masculina.
E, com o encerramento do evento, chegou a notícia de que a indústria da moda italiana perdeu mais um dos seus pioneiros: Valentino Garavani, que faleceu aos 93 anos. Com a sua rigorosa formação em alta-costura e a sua estética romântica italiana, o estilista consagrou-se como um pináculo do glamour, continuando a influenciar designers de novas gerações.
Isto é o que a CNN viu ao longo desta semana.
Nunca tinha estado em Milão. É uma cidade lindíssima… tem algo de nórdico e austero.”
Morgan Spector (ator)
Tenho gostado muito do regresso das calças largas; da forma como podem ser ajustadas, das pregas, da cintura mais subida. Adoro esta tendência da silhueta mais larga.”
Morgan Spector
“Trabalhámos muito juntos no último ano. Ajudaram-me a criar o estilo de tantos concertos, de tantos desfiles, foram tantos looks”
Benson Boone sobre Dolce & Gabbana, cantor e compositor sobre Dolce & Gabanna
Em todas as estações, começo com o origami e depois volto à minha base de alfaiataria da Savile Row.”
Satoshi Kuwata, fundador e diretor criativo da marca Setchu, com sede em Milão.
No que respeita ao formato, penso que é bom que tenham encontrado algo novo vindo de mim. Não queria fazer um desfile de moda: queria fazer uma ‘festa de inauguração’, porque temos um espaço novo.
Satoshi Kuwata
Estamos a trabalhar para uma marca que vende roupa cara. Por isso, temos de lidar com beleza e elegância. Temos de perceber o que é credível. Ser muito aberto é a regra”