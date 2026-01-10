Ele gastou 15.330€ numas peças de roupa. O que aconteceu a seguir deixou-o de queixo caído

Hoje às 17:00

Alguma moda de luxo já não é o que era, a "qualidade baixou": "Os produtos bonitos passaram a ser lucros bonitos"

Os artigos de luxo eram outrora feitos para durar. Agora, alguns desfazem-se tão facilmente como a fast fashion

por Kati Chitrakorn, CNN

Quando o modelo e influenciador nova-iorquino Wisdom Kaye foi às compras na marca de moda italiana Miu Miu e regressou a casa com uma trouxa de roupa em que diz ter gasto 15.330 euros, não esperava que algumas das peças se desfizessem à frente dos seus olhos.

Em vídeos agora virais publicados na sua conta TikTok, onde conta com mais de 13 milhões de seguidores, Kaye pode ser visto a revelar as suas compras. No primeiro clipe, publicado no início de setembro no TikTok, diz-se um "grande fã da Miu Miu" antes de se lançar num golpe de misericórdia sobre a forma como algumas das suas novas compras se desfizeram quando as estava a desempacotar, dizendo: "Assim que chego a casa, está tudo estragado".

Entre as peças de vestuário que tinha comprado nesse dia, um dos botões dourados de um colete de ganga "soltou-se no momento" em que o abriu, diz Kaye no vídeo, demonstrando como tinha desabotoado a peça sem mangas. "Abri-o normalmente", afirma.

Depois, mostra uma camisola castanha, também da Miu Miu, com um fecho prateado visivelmente partido. Kaye diz que "nunca tinha ido buscar várias peças a um sítio cujas coisas se partem" assim que chega a casa. "Isto é verdadeiramente abismal."

Três dias depois, Kaye voltou a aparecer nos feeds do TikTok. A Miu Miu ofereceu-lhe a possibilidade de escolher entre o reembolso ou a substituição dos artigos partidos, explicou no novo vídeo, referindo que escolheu a segunda opção e que queria revelar as novas peças de vestuário aos seus fãs. No entanto, quando começou a desapertar os botões do colete, um botão voltou a cair. A sua boca escancarou-se de incredulidade antes de exclamar: "Não é possível! Isto é inacreditável".

A Miu Miu foi citada em debates mais alargados sobre o declínio da qualidade na indústria da moda de luxo. A empresa disse à CNN que os recentes vídeos virais nas redes sociais foram "isolados" e "não são indicativos de problemas de qualidade da marca" foto SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images

Kaye não é a única pessoa a levar as suas preocupações para as redes sociais. Em outubro, a higienista dentária norte-americana Tiffany Kim partilhou um vídeo no Instagram de um casaco de lã cinzento da Miu Miu e indicou que um cordão tinha saído de uma das mangas. Alguns espectadores podiam imediatamente assumir que se tratava de desgaste natural, mas Kim disse que só o tinha comprado um mês antes. Embora a Miu Miu ofereça um serviço de reparação dos seus produtos, algumas lojas exigem que os clientes paguem uma taxa. "A questão nem sequer é a taxa. Posso pagar a taxa", disse Kim. "Mas não quero pagar a taxa porque paguei literalmente 1.700 euros por este casaco e só o usei duas vezes."

No X, um vídeo publicado por Elena Qiu em novembro mostra a designer de Seattle a tentar enfiar vários objetos no salto das suas botas tabi de couro com biqueira dividida, para demonstrar o seu interior surpreendentemente oco. O sapato, da Maison Margiela, é um dos estilos mais conhecidos da marca francesa de vanguarda. Na legenda, Qiu disse que tinha comprado os sapatos por 850 euros e expressou o seu desapontamento pelo facto de o salto não ser feito de "couro empilhado" mas sim "ser oco com plástico".

"Senti-me tão triste e desiludida quando a tampa do sapato se soltou", disse Qiu mais tarde à CNN, por correio eletrónico. "Como designer de moda, compreendo o quão trabalhoso é o trabalho artesanal e não espero que a moda se mantenha imaculada após um desgaste excessivo, mas estes sapatos não foram usados excessivamente. Tinha-os usado menos de uma vez por mês, sobretudo em ocasiões especiais." Quando questionada sobre o que acabou por fazer com os sapatos, Qiu disse que os levou a um sapateiro para substituir a tampa do calcanhar, mas desde então tornou-se mais cautelosa em relação ao uso regular dos sapatos e à possibilidade de os danificar ainda mais - "o que anula o objetivo da razão pela qual os comprei", sublinha.

As botas Tabi são um dos estilos de calçado de assinatura da Maison Margiela foto Edward Berthelot/Getty Images

Estes vídeos de grande circulação suscitaram desde então a indignação dos utilizadores das redes sociais, com alguns a questionarem o valor dos produtos de gama alta, especialmente porque os preços têm vindo a aumentar exponencialmente ao longo do tempo. Outros criticaram a indústria do luxo por, na sua opinião, se concentrar demasiado na marca e nas tendências e não o suficiente na durabilidade. "Como consumidores de moda, temos de bater o pé e deixar de comprar Miu Miu até aprenderem a produzir roupa que não se desfaça", escreveu Odunayo Ojo, criador de conteúdos mais conhecido como Fashion Roadman, ao partilhar o vídeo de Kim. "O facto de ser caro não significa que seja de luxo se a qualidade não for a mesma!", comentou outro utilizador em resposta.

Questionada sobre se o grupo Prada, que detém a Miu Miu, tem conhecimento destes vídeos e sobre o que está a fazer para evitar futuros problemas com a qualidade dos produtos, a empresa disse à CNN que "estes foram dois incidentes isolados e não são indicativos de problemas de qualidade para a marca". "Tratámos os dois casos através do serviço ao cliente, com cuidado, como fazemos normalmente com todos os nossos clientes." O grupo acrescentou que "a taxa global de devolução pós-compra da Miu Miu varia entre 0,2% e 0,3%, o que a torna uma das mais baixas do mercado de luxo".

A Maison Margiela não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

Então: será que a qualidade da moda de luxo está realmente a diminuir?

Os recentes incidentes podem coincidir com um problema mais vasto na moda de luxo, em que alguns especialistas acreditam que os preços elevados já não garantem um certo nível de qualidade artesanal. Também suscitaram algumas comparações com as marcas de rua e de fast fashion, que são frequentemente associadas a peças orientadas para as tendências que nem sempre são feitas para durar. Dana Thomas, autora e jornalista veterana que passou mais de três décadas a cobrir o setor da moda de luxo para o New York Times, o Wall Street Journal e o Washington Post, observa problemas de qualidade semelhantes nas marcas de luxo na década de 2000, quando o seu livro "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster" foi publicado, sugerindo um problema de longa data no setor.

Falando ao telefone a partir do seu apartamento em Paris, Thomas recorda viagens passadas a Milão que resultaram em compras em marcas italianas de luxo bem conhecidas. "Com o meu magro orçamento de 1.000 euros podia comprar umas calças, umas camisolas, um par de sapatos, talvez até uma mala de mão. Foi um longo caminho." Mas, depois, reparou que, "de época para época, a qualidade estava a baixar". "O que costumava ser uma peça única tricotada eram agora peças cosidas umas às outras. Os botões caem facilmente. A cor estava a desaparecer."

Thomas continua: "Pensei: 'o que é que se passa aqui?' Os preços estavam a subir com bastante regularidade. Como jornalista, escrevia histórias sobre como estas empresas estavam a crescer". Thomas viu as vendas das marcas crescerem minimamente, mas os seus lucros foram significativos. "Sou péssimo a matemática, mas havia uma diferença extrema entre os dois. Entretanto, como consumidora, pude constatar que a qualidade estava a baixar", afirma. As suas suspeitas de que algumas marcas estavam "totalmente concentradas no resultado final" e que "estavam a mudar o seu foco de produtos bonitos para lucros bonitos" tornaram-se assim o impulso para o seu livro.

Tanner Leatherstein disseca e analisa artigos de couro de luxo, com o objetivo de avaliar a sua verdadeira qualidade e valor foto Volkan Yilmaz/Tanner Leatherstein

Volkan Yilmaz, um especialista em peles que atua sob o pseudónimo online Tanner Leatherstein, partilha da mesma opinião. Baseado em Dallas, Texas, nos EUA, Yilmaz acumulou 1,3 milhões de seguidores no TikTok, mais de 780.000 no Instagram e outro meio milhão no YouTube por rasgar e desconstruir bolsas e outros artigos de couro de marcas de luxo, incluindo Louis Vuitton e Chanel, com o objetivo de responder a uma pergunta simples: "Vale a pena?"

Numa videochamada com a CNN, reconhece que a ascensão das plataformas de redes sociais facilitou a partilha de opiniões por parte dos clientes e que, por isso, os vídeos a exprimir o desapontamento com as compras de luxo podem parecer muito mais frequentes do que em anos passados, mas acredita que também se verificou verdadeiramente uma mudança para produtos de menor qualidade.

Yilmaz não menciona marcas de luxo específicas, mas disse que, ao dissecar as malas produzidas recentemente, sentiu que os estilos mais antigos - e as técnicas utilizadas para as fabricar - eram comparativamente "mais sofisticados", os materiais "mais artesanais".

No entanto, "são mais difíceis de fazer e não são tão rápidas de produzir em grandes quantidades", diz - o que pode não corresponder às necessidades das grandes empresas, muitas das quais recorreram a métodos semelhantes aos da produção em massa para acompanhar a elevada procura dos consumidores.

Que atalhos estão a ser utilizados e porquê?

Embora alguma produção ainda ocorra em centros de luxo tradicionais - como Itália -, a montagem final ou a criação de componentes de um produto ocorre frequentemente noutro local, uma vez que muitas marcas de topo de gama subcontratam o fabrico a fábricas de terceiros em regiões de baixo custo.

Em 2024 e 2025, uma série de investigações do Ministério Público italiano expôs a exploração laboral sistémica nas cadeias de abastecimento de várias marcas de luxo. Estas sondagens revelaram que as marcas subcontratavam frequentemente a produção a uma rede de subcontratantes - muitos deles de origem chinesa - que utilizavam mão de obra sem documentos em condições semelhantes às de uma fábrica de exploração para maximizar as margens de lucro. Yilmaz acrescenta que os aumentos exorbitantes dos preços no setor do luxo - à medida que as marcas tentam ultrapassar o abrandamento do mercado global e o aumento dos custos de produção- só vieram agravar o problema. E ressalva: "Isto não quer dizer que tudo o que está a ser feito é lixo, mas, infelizmente, o aumento dos preços não significa um aumento da qualidade".

Desde 2018, a MAES London produziu peças de vestuário para marcas de moda locais e internacionais - que vão desde amostras iniciais a coleções completas foto MAES London

Nos últimos anos, cada vez mais clientes têm procurado formas de cortar custos na sua cadeia de abastecimento para preservar as suas margens de lucro, de acordo com a cofundadora da MAES London Diana Kakkar. Apenas alguns seguiram este caminho, diz à CNN foto MAES London

Para Thomas, a redução de custos é evidente. "Lembro-me de quando as marcas deixaram de forrar as calças. E faziam-no porque estavam a reduzir os custos e o revestimento custa dinheiro."

Thomas aponta as peças de vestuário com bordos em bruto como outro exemplo, contando uma conversa com Alber Elbaz, o falecido designer que revitalizou a casa francesa Lanvin e fundou a marca AZ Factory, que dirigiu com o conglomerado de luxo suíço Richemont durante pouco mais de três anos, até ao encerramento em maio de 2024. "Ele disse-me que é mais barato cortar uma bainha e deixá-la crua do que dobrá-la e passá-la a ferro uma e outra vez", conta Thomas. "Está a retirar quatro ou cinco passos do processo. Portanto, não se tratava apenas de uma tendência de estilo, mas também de uma tendência económica."

Em alguns casos, as marcas topo de gama também partilham as mesmas instalações de fabrico que as marcas de rua. Ao escrever "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster", Thomas contou ter visitado uma fábrica "com os mesmos trabalhadores na mesma linha de montagem" que produzia sacos para marcas de luxo e de centros comerciais. "Mas essas malas custavam provavelmente 12€ ou 14€ e estavam a ser vendidas pelas marcas de centro comercial por quase 120€, enquanto a marca de luxo as vendiam por 1400€." A principal diferença, observa, reside nos materiais utilizados.

Mas, agora, mesmo as marcas de luxo estão a tentar reduzir os custos no que diz respeito aos materiais. "Os acabamentos que estão a ser utilizados são mais comerciais", afirma Diana Kakkar, cofundadora da MAES London, um fornecedor de vestuário premium. "As marcas conseguem dizer que um casaco é de lã, mas na realidade é 30% lã e 70% poliéster ou acrílico."

Caroline Groves é uma fabricante de calçado por medida com 40 anos de atividade. Sediada em Cotswolds, Inglaterra, utiliza técnicas tradicionais para fabricar sapatos feitos à mão foto Dan Lowe

No caso da Maison Margiela, a marca não é a única a utilizar plástico nos saltos dos seus sapatos - esta é uma prática generalizada na indústria, de acordo com Caroline Groves, uma sapateira por medida sediada no Reino Unido. "A maioria dos sapatos tradicionais é feita de couro pesado, que é cortado e colocado em camadas umas sobre as outras. A partir do século XVII, as pessoas começaram a usar madeira no interior do calcanhar e depois a dobrar couro ou seda por cima", diz Groves numa chamada a partir da sua oficina em Cotswolds, Inglaterra. "A certa altura, o plástico ultrapassou a madeira porque as pessoas podiam fabricar centenas e milhares de uma só vez, a preços muito baixos." No entanto, salienta que "é legítimo e dá um interior forte a um calcanhar - que depois é coberto".

Kakkar afirma que, ao longo de 2025, teve várias conversas com as marcas sobre a redução de custos, incluindo uma redução da qualidade dos tecidos. "Vêm ter connosco a dizer, por exemplo, 'queremos vender esta camisola por 250 libras (cerca de 290€) e o ideal é que seja de seda'. Mas o custo de 100% seda com belos acabamentos pode ser bastante surpreendente porque atualmente custa até 70€ por metro, se não mais. Por isso, perguntam-nos se podemos fazer viscose, que custa, talvez, 30€. Pode ser ainda mais barato, 10€, consoante as várias qualidades. E depois, mesmo que essas margens não estejam a ser atingidas, começamos a olhar para a mistura de viscose e poliéster.

"É fácil perceber como é que este declive escorregadio começa", afirma Kakkar. "Se houver uma opção mais barata, as pessoas irão provavelmente optar pela opção mais barata."

O que acontece agora às marcas e aos seus clientes?

Para Yilmaz, o ciclo de criação e consumo constante, muitas vezes frenético, no setor do luxo (sob a forma de novas coleções, conteúdos intermináveis e vendas maiores) marca um afastamento das práticas históricas de escassez e artesanato. Tem uma visão cínica, observando que um número crescente de produtos de luxo "se desintegra mais rapidamente - porque é preciso que as pessoas continuem a consumir". Todos os trimestres, estas empresas têm de registar melhores vendas. Como é que isso vai acontecer se tudo dura para sempre?

É, em parte, por isso que o fabricante francês de artigos de luxo Hermès é frequentemente citado como um exemplo proeminente de luxo e é consistentemente classificado como uma das marcas mais exclusivas do mundo. No início deste ano, ultrapassou mesmo a LVMH como a empresa de luxo mais valiosa do mundo pela primeira vez (no entanto, as ações estabilizaram desde então e a LVMH recuperou o primeiro lugar no final de 2025).

A Hermès manteve-se estável, uma vez que a sua unidade de artigos de couro beneficia de um modelo de negócio altamente seletivo foto Benjamin Girette/Bloomberg/Getty Images

Quando a Hermès foi cotada na bolsa em 1993, a família fundadora manteve uma participação maioritária substancial, cotando apenas uma pequena parte das ações. "É uma espécie de responsabilização e de obrigação de responder perante os acionistas mas mantendo o controlo da empresa. Eles respondem primeiro a si próprios", diz Thomas. Subsequentemente, a empresa foi capaz de enfatizar o artesanato e a escassez e de se manter fiel a um modelo de negócio altamente seletivo que se manteve praticamente inalterado durante quase dois séculos.

As empresas 100% cotadas em bolsa, para Thomas, "parecem um oximoro". E explica porquê: "Se toda a sua razão de ser é trazer lucros aos acionistas, já não está no negócio de fazer luxo - está apenas no negócio de fazer dinheiro".

Outros concordam que o setor precisa de ser recalibrado. Quando John Galliano, o antigo diretor criativo da Maison Margiela, contactou Groves em 2023 para colaborar no calçado que seria apresentado no desfile de alta costura da marca em Paris um ano mais tarde, a colaboração terminou com "um triste mas mútuo reconhecimento de que não podíamos conciliar os dois mundos da moda e do artesanato", recorda Groves. "Ele necessitaria de cerca de 70 pares feitos num prazo muito curto (6-8 semanas, no máximo). A minha produção anual é de cerca de 40 pares."

O bordado e o croché são técnicas que Groves utiliza frequentemente nos seus desenhos, que são geralmente feitos inteiramente à mão e demoram tempo a produzir foto Dan Lowe

Groves, que está no mercado há 40 anos, partilhou que houve várias ocasiões em que considerou desenvolver calçado para venda a retalho. "Mas de cada vez que enveredei por esse caminho, apercebi-me de que não posso ser fiel a mim própria como artesã porque o preço para o colocar no mercado significa que as práticas e os materiais utilizados na fábrica não vão ser aqueles a que quero dar o meu nome", diz. Mas nem todos os fundadores de marcas partilham este sentimento e Groves receia que os compradores "que podem pagar o luxo estejam cada vez mais longe do verdadeiro negócio e, por isso, estejam a perder a apreciação do que isso realmente é".

No entanto, o crescente escrutínio - e, nalguns casos, a desconfiança - das marcas de luxo também criou novas oportunidades. De acordo com o relatório "State of Fashion", da McKinsey& Company com o Business of Fashion, o mercado médio é "o segmento de crescimento mais rápido" e, através de pontos de preço atrativos que correspondem a uma elevada qualidade do produto e a experiências de loja elevadas, as marcas desta gama estão a "substituir o luxo como principal criador de valor da moda" (de facto, veja-se o sucesso de marcas contemporâneas como Polene, Toteme ou Studio Nicholson).

A reação online, acredita Yilmaz, serve de "alerta" para o setor. "Não se pode dizer muito para convencer as pessoas de que o luxo é de alta qualidade. Se os seus produtos estiverem a desfazer-se à frente deles, não é credível, por muito que se gaste em marketing", afirma. "Muitas marcas novas estão a entrar no espaço para resolver este problema e os seus produtos não custam milhares de euros. Penso que, no fim de contas, é uma óptima altura para se ser cliente. A qualidade tem de voltar a ser garantida", observa - caso contrário, porquê fazer compras?