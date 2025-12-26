Mau tempo no centro de Moçambique fez pelo menos 16 mortos

26 dez 2025, 13:53

Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres acredita que cerca de cinco mil famílias tenham sido afetadas diretamente pelas inundações

Pelo menos 16 pessoas morreram desde outubro devido ao mau tempo em Sofala, no centro de Moçambique, anunciou esta sexta-feira fonte oficial, referindo que dois óbitos ocorreram nas últimas 72 horas devido às chuvas.

"Nas últimas 72 horas, nós tivemos, na província de Sofala, dois óbitos, sendo [a primeira morte de] uma criança de dois anos, que ocorreu na cidade da Beira, e o outro óbito ocorreu ontem [na quinta-feira], no distrito de Búzi, em Grudja, de um idoso, e ambos foram óbitos devido ao afogamento. Mas, a época chuvosa toda, até ao momento, nós já temos um total de 16 óbitos", disse à comunicação social Aristides Armando, delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), em Sofala.

Segundo o responsável, as chuvas registadas nos últimos dias naquela província afetaram principalmente os distritos de Dondo, Nhamatanda, Búzi, Chibabava e Gorongosa, causando inundações na bacia hidrográfica do Púnguè e na bacia de Búzi.

"Temos a situação mais crítica na bacia do Búzi, onde, neste momento, a vila-sede do distrito já se encontra sitiada", avançou o delegado do INGD, referindo que as famílias estão a ser retiradas das zonas de risco e transferidas para zonas seguras.

Segundo o responsável, dos dados colhidos até a quinta-feira, estima-se que um total de cinco mil famílias tenham sido afetadas diretamente pelas inundações, apesar de ter sido registado, até agora, um aumento dos agregados.

"No distrito de Nhamatanda, principalmente na zona de Moscason, também as famílias estão a sair de forma voluntária", disse, assinalando, contudo, que até ao momento a província ainda não tem um centro de acomodação ativo, "mas há indícios de criação de um centro de acomodação no distrito de Búzi".

As autoridades moçambicanas alertaram, na quinta-feira, para o risco de inundações no centro do país, devido à ocorrência de chuvas.

Em comunicado, a Administração Regional de Águas (ARA) do Centro refere que as bacias hidrográficas daquela região de Moçambique têm registado, nos últimos dias, ocorrência de chuvas “fortes a muito fortes”, levando à contínua subida dos níveis de água com destaque para as regiões do baixo Búzi e Alto Punguè.

“Tomando em conta a situação hidrológica prevalecente e associada às previsões de ocorrência contínua de chuvas moderadas, sendo localmente fortes, para as próximas 48 horas, prevê-se subida dos níveis de água, que poderá resultar em inundações localizadas e, consequentemente, impactos nas vias de acesso, infraestruturas e campos agrícolas”, situação que deverá afetar várias bacias hidrográficas das províncias de Sofala, Manica e de Quelimane.

Face à situação, a ARA Centro refere que “reitera o apelo a todas as entidades públicas e privadas, as autoridades locais, aos agentes económicos e ao público para tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e evitar a travessia dos rios”.