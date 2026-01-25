Quase 100 mil pessoas em centros de abrigo em Moçambique devido às cheias

Agência Lusa , AM
Há 37 min
Moçambique (AP)

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as últimas duas semanas de cheias, já morreram 131 pessoas em Moçambique

Quase 100 mil pessoas estão em centros de abrigo em Moçambique, devido às cheias que afetaram 652.189 pessoas desde 07 de janeiro, com 12 mortos, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

De acordo com a base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso, com dados até às 16:00 (14:00 de Lisboa) de hoje, as cheias que se registam em vários pontos do país afetaram o equivalente a 141.317 famílias, com registo de 3.445 casas parcialmente destruídas, 767 totalmente destruídas e 153.417 inundadas, agravando o último balanço, de sábado.

Os dados do INGD referem ainda 45 feridos e quatro desaparecidos na sequência destas cheias em cerca de 15 dias, numa altura em que centenas de famílias continuam sitiadas, a aguardar resgate, sobretudo no sul de Moçambique.

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as últimas duas semanas de cheias, já morreram 131 pessoas em Moçambique, além de 144 feridos, e 779.528 pessoas foram afetadas, segundo os dados do INGD.

Até 16 de janeiro, era referido o total de 103 óbitos e 173 mil pessoas afetadas desde o início da época das chuvas em Moçambique (que vai de outubro a abril), avançou nesse dia o Governo, decretando de seguida o alerta vermelho nacional.

Segundo os dados de hoje, estão atualmente ativos 99 centros de acomodação - mais cinco face a sábado -, com 99.907 pessoas (mais 5.000), incluindo 19.556 que tiveram de ser resgatadas. Nesta atualização, contabiliza-se ainda que foram afetadas, desde 07 de janeiro, 229 unidades sanitárias e 364 escolas, três pontes e 1.336 quilómetros de estrada.

No registo do INGD aponta-se ainda para 285.720 hectares de área agrícola afetados, atingindo a atividade de 214.147 agricultores, além da morte de 325.578 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.

Hoje prosseguem ações e tentativas de resgate de centenas de famílias que continuam sitiadas pelas cheias, algumas refugiadas em telhados de casas, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias, que têm levado as barragens, incluindo dos países vizinhos, a realizarem descargas, por falta de capacidade de encaixe.

Estão envolvidos nestas operações mais de uma dezena de meios aéreos, incluindo da África do Sul, bem como embarcações privadas e da Marinha de Guerra.

Em Maputo, as estradas Nacional 1, para norte, e Nacional 2, para sul, continuam intransitáveis, devido à subida das águas.

Temas: Moçambique Cheias Maputo INGD

África

Quase 100 mil pessoas em centros de abrigo em Moçambique devido às cheias

Há 37 min
02:23

Mais de 120 mortos e quase cem mil de deslocados pelas cheias em Moçambique

Ontem às 17:00

ONU estima quase 3.000 km² inundados no sul de Moçambique após semanas de cheias

Ontem às 08:41

Moçambique fala em catástrofe humanitária por causa das cheias - 700 mil pessoas afetadas

23 jan, 20:42
Mais África

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00

Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

Ontem às 18:37

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Ontem às 20:17

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Ontem às 11:26

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Hoje às 08:30

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Ontem às 22:07

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

23 jan, 07:00