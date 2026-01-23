Moçambique fala em catástrofe humanitária por causa das cheias - 700 mil pessoas afetadas

De acordo com Inocêncio Impissa, na presente época chuvosa, há acima de 700 mil pessoas afetadas, cerca de 630 mil das quais devido às cheias e inundações, em quase todo o país

O Governo moçambicano admitiu esta sexta-feira que o país está sob uma catástrofe humanitária, com cerca de 54 mil pessoas em centros de acomodação e cerca de 700 mil afetadas pelas cheias na presente época chuvosa. 

“Sim, podemos dizer que estamos perante uma catástrofe, não só pelo número de cidadãos envolvidos afetados, ou seja, estamos a falar, por exemplo, de cerca de 54 mil concidadãos em centros de acomodação”, disse Inocêncio Impissa, durante o balanço diário dos impactos das inundações no país. 

Segundo dados do Governo, com atualização até quinta-feira, já foram resgatadas 19.254 pessoas que estavam sitiadas em zonas afetadas, sendo 11.693 na província de Maputo e 7.561 resgatadas em Gaza, com destaque para os distritos de Guijá, com 6.919, e Chókwè com 528 pessoas resgatadas.

“As ações de salvamento contam ainda com a presença de bombeiros de resgate e salvamento que trabalham 24 horas por dia e mais de 160 voluntários da Cruz Vermelha e de outras organizações”, disse Impissa, acrescentando que estão em funcionamento 91 centros de acomodação, nas zonas afetadas, para servir as populações deslocadas.

Com relação ao setor da educação, o Governo contabiliza 188 escolas afetadas na província de Gaza, com 91 salas de aula parcialmente destruídas, enquanto a província de Maputo tem 85 afetadas e 113 salas destruídas. 

“A província de Sofala regista a destruição de 63 escolas, que apresentam uma destruição total de 46 salas de aula e 182 de forma parcial”, disse o porta-voz do Governo, acrescentando que a cidade de Maputo tem 24 escolas afetadas. 

Para assegurar o arranque do ano letivo 2026, a 30 de janeiro, o Governo disse estar empenhado na mobilização de meios alternativos como tendas-escola para funcionarem como espaços temporários de aprendizagem, quadros pretos, lonas, 'kit' de diferentes categorias, material de higiene e limpeza, mobilização de material didático diverso.

Pelo menos 642.122 pessoas foram afetadas desde 07 de janeiro pelas cheias em Moçambique, registando-se ainda 12 mortos, segundo dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

De acordo com a base de dados do INGD, a que a Lusa teve acesso, com dados até às 15:50 (13:50 de Lisboa) de hoje, as cheias que se registam em vários pontos do país afetaram o equivalente a 139.708 famílias, com registo de 2.879 casas parcialmente destruídas, 757 totalmente destruídas e 71.560 inundadas.

