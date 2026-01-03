Cinco pessoas da mesma família morreram carbonizadas na passagem de ano no norte de Moçambique

3 jan, 10:33

Pelo menos cinco pessoas morreram carbonizadas durante a passagem de ano no distrito de Mogovolas, província de Nampula, norte de Moçambique, disse este sábado à Lusa uma fonte dos serviços de salvação pública, que aponta curto-circuito como causa do incêndio.

“Até ontem [sexta-feira] eram cinco pessoas (...), o incêndio foi criado por um curto-circuito, uma vez que o tal cidadão fazia a venda de combustível em galões e fazia também o carregamento de baterias”, disse Abílio Chinai, porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap).

De acordo com o porta-voz do Sensap, as cinco vítimas são membros da mesma família e morreram dentro da residência que, na sequência do curto-circuito, pegou fogo.

“As investigações estão a decorrer, porque os colegas acabaram a deslocar-se para lá. Desde ontem estão lá”, disse Chinai, explicando que as investigações visam compreender outras causas que podem estar ligadas ao incêndio.

Além do incêndio com cinco vítimas mortais, o serviço de salvação pública em Nampula destaca o registo de um incêndio de uma viatura no centro da cidade de Nampula, sem registo de danos.