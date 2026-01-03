Cinco pessoas da mesma família morreram carbonizadas na passagem de ano no norte de Moçambique

Agência Lusa , MM
3 jan, 10:33
Bandeira de Moçambique

As cinco vítimas morreram dentro da residência que, na sequência do curto-circuito, pegou fogo.

Pelo menos cinco pessoas morreram carbonizadas durante a passagem de ano no distrito de Mogovolas, província de Nampula, norte de Moçambique, disse este sábado à Lusa uma fonte dos serviços de salvação pública, que aponta curto-circuito como causa do incêndio.

“Até ontem [sexta-feira] eram cinco pessoas (...), o incêndio foi criado por um curto-circuito, uma vez que o tal cidadão fazia a venda de combustível em galões e fazia também o carregamento de baterias”, disse Abílio Chinai, porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública (Sensap).

De acordo com o porta-voz do Sensap, as cinco vítimas são membros da mesma família e morreram dentro da residência que, na sequência do curto-circuito, pegou fogo.

“As investigações estão a decorrer, porque os colegas acabaram a deslocar-se para lá. Desde ontem estão lá”, disse Chinai, explicando que as investigações visam compreender outras causas que podem estar ligadas ao incêndio.

Além do incêndio com cinco vítimas mortais, o serviço de salvação pública em Nampula destaca o registo de um incêndio de uma viatura no centro da cidade de Nampula, sem registo de danos.

Temas: Mocambique Acidente Fogo Curto-circuito

África

Cinco pessoas da mesma família morreram carbonizadas na passagem de ano no norte de Moçambique

3 jan, 10:33

Campeão olímpico de boxe envolvido em acidente que fez dois mortos na Nigéria

29 dez 2025, 13:56
00:17

Abre-se uma tampa e sai um míssil: as imagens do disparo dos EUA que atingiu o ISIS

26 dez 2025, 17:18

"FELIZ NATAL para todos, incluindo os terroristas mortos": Trump anuncia grande ataque dos EUA ao ISIS na Nigéria

26 dez 2025, 17:13
Mais África

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00