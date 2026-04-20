Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Sismo de 7,4 no Japão com alerta de tsunami

Andreia Miranda
Há 30 min
Sismo (GettyImages)

 

 

TOKYO-AOMORI BULLET TRAIN HALTS OPERATIONS AFTER STRONG JAPAN EARTHQUAKE, KYODO SAYS
 

Terramoto ocorreu no Oceano Pacífico

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um sismo de 7,4 em Miyako, no Japão, gerou um alerta de tsunami esta segunda-feira. De acordo com o USGS, o sismo foi sentido às 8:53 (hora de Lisboa) com uma profundidade de 10 km.

Citada pela Reuters, a Agência Meteorológica do Japão adianta que o terramoto ocorreu no Oceano Pacífico, com epicentro localizado ao largo da costa e a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, tendo sido emitido um alerta de tsunami com possibilidade de ondas até três metros nas zonas de Iwate, Aomori e Hokkaido.

O sismo registou intensidade “upper 5” na escala sísmica japonesa, nível considerado forte, capaz de dificultar a movimentação das pessoas e provocar colapsos de muros de betão não reforçado.

Segundo a agência Kyodo, as operações do Shinkansen (comboio-bala) entre Tóquio e Aomori foram suspensas. As autoridades estão a avaliar a situação e a segurança das infraestruturas ferroviárias.

Temas: Miyako Terramoto Sismo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Sismo de 7,4 no Japão com alerta de tsunami

Há 30 min

Coreia do Norte testa mísseis balísticos com munições de fragmentação

Há 3h e 2min

Sobreviventes voltam a apartamentos destruídos meses após incêndio mortal em Hong Kong

Há 3h e 22min

Um país inteiro respirou de alívio depois de um lobo que fugiu do jardim zoológico ter sido encontrado

17 abr, 12:17
Mais Ásia

Mais Lidas

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Ontem às 09:00

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Ontem às 08:00

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

Ontem às 22:10

Como o Estreito de Ormuz foi reaberto e novamente fechado em menos de 24 horas

Ontem às 09:43

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

18 abr, 11:00

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

Ontem às 19:10

Sporting-Benfica ou como um jogo de 2-2 acabou 0-4

Ontem às 20:20

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Ontem às 18:48

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

17 abr, 17:29

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Há 2h e 43min