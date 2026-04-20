Sismo de 7,4 no Japão com alerta de tsunami

Há 30 min

Terramoto ocorreu no Oceano Pacífico

Um sismo de 7,4 em Miyako, no Japão, gerou um alerta de tsunami esta segunda-feira. De acordo com o USGS, o sismo foi sentido às 8:53 (hora de Lisboa) com uma profundidade de 10 km.

Citada pela Reuters, a Agência Meteorológica do Japão adianta que o terramoto ocorreu no Oceano Pacífico, com epicentro localizado ao largo da costa e a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, tendo sido emitido um alerta de tsunami com possibilidade de ondas até três metros nas zonas de Iwate, Aomori e Hokkaido.

O sismo registou intensidade “upper 5” na escala sísmica japonesa, nível considerado forte, capaz de dificultar a movimentação das pessoas e provocar colapsos de muros de betão não reforçado.

Segundo a agência Kyodo, as operações do Shinkansen (comboio-bala) entre Tóquio e Aomori foram suspensas. As autoridades estão a avaliar a situação e a segurança das infraestruturas ferroviárias.