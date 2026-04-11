"Demos um grande passo. O caminho para a superfície está agora aberto": Missão Artemis II regressa à Terra depois de fazer história

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 58min

O regresso à Terra da missão Artemis II aconteceu 10 dias depois do seu lançamento, a 1 de abril. Durante esse período, a missão bateu vários recordes

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Os quatro astronautas norte-americanos e o canadiano envolvidos na missão Artemis II regressaram à Terra na noite de sexta-feira, amarando com sucesso ao largo da Califórnia, conforme previsto. A histórica viagem em torno da Lua marca o regresso da humanidade às imediações do satélite natural mais de meio século após o fim do programa Apollo, abrindo um novo capítulo na exploração espacial.

O regresso ocorreu às 01h07 no horário de Portugal Continental, às 17h07 no horário local, quando a cápsula Orion chegou ao Oceano Pacífico, ao largo da costa do sul da Califórnia.

“Esta noite demos um grande passo para nos colocarmos no caminho que nos levará à superfície", afirmou o administrador da NASA, Amit Kshatriya, acrescentando que “o caminho para a superfície está agora aberto”.

Kshatriya recordou ainda a última vez que os seres humanos viajaram até à proximidade da Lua, com a missão Apollo 17, e a forma como o programa perdeu impulso posteriormente, salientando, contudo, que a NASA continuou a evoluir.

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“Reconhecemos durante o programa Apollo que a reutilização seria importante, razão pela qual construímos um avião espacial com asas chamado vaivém espacial, e depois utilizámos essa máquina reutilizável para construir uma estação espacial. Durante 25 anos aprendemos a viver e a trabalhar no espaço e conseguimos desenvolver tecnologias que permitem a exploração”, referiu.

Uma fotografia divulgada pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (NASA) mostra o astronauta da NASA Victor Glover (à esquerda), piloto da Artemis II, e a astronauta da NASA Christina Koch, especialista de missão da Artemis II, sentados num MH-60 Seahawk da Marinha, pertencente ao Esquadrão de Combate Marítimo de Helicópteros (HSC). NASA/Bill Ingalls. 

O regresso à Terra da missão Artemis II aconteceu dez dias depois do seu lançamento, a 1 de abril. Durante este período, a missão bateu vários recordes, destacando-se o facto de ter levado astronautas à maior distância da Terra alguma vez alcançada por seres humanos, além de ter sido a primeira a dar uma volta completa à Lua.

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Para além de trazer imagens impressionantes e atualizadas do planeta Terra, a missão ajudou a preparar o terreno para o regresso sustentado da humanidade à Lua e reforçou o objetivo de, num futuro não muito distante, levar o ser humano até Marte.

O sucesso da missão foi ainda assinalado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que felicitou a tripulação numa publicação feita esta noite, convidando-a a visitar a Casa Branca.

“Parabéns à grande e muito talentosa tripulação da Artemis II. Toda a viagem foi espetacular, a aterragem foi perfeita e, como Presidente dos Estados Unidos, não poderia estar mais orgulhoso!”, escreveu numa publicação na rede social Truth Social. “Aguardo com expectativa vê-los a todos em breve na Casa Branca. Vamos repetir e, depois, o próximo passo será Marte!”

De acordo com um responsável da Casa Branca, Trump, que passou a noite num evento político na Virgínia, acompanhou a amaragem da Artemis II em direto pela televisão a partir da Trump Winery, em Charlottesville.

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