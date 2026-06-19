MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

PS pede audição de Miranda Sarmento sobre nomeações para a Administração Pública

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 15min
Joaquim Miranda Sarmento (José Sena Goulão/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O partido considera essencial que o Parlamento “possa obter esclarecimentos políticos sobre a orientação seguida pelo Governo” nesta matéria e pede a audição do ministro das Finanças

O PS pediu esta sexta-feira a audição do ministro das Finanças sobre a política de nomeações de dirigentes e responsáveis da Administração Pública e do setor empresarial do Estado, alegando que têm sido feitas escolhas baseadas em critérios políticos.

No requerimento enviado esta sexta-feira à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o Grupo Parlamentar do PS escreve que, desde que o atual Governo tomou posse, “tem-se assistido a um amplo movimento de nomeações e substituições de dirigentes em organismos da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado, que tem suscitado legítimas questões quanto aos critérios que têm orientado essas escolhas aparentemente política”.

Os socialistas dizem-se preocupados com o que afirmam ser a “opção política subjacente a este movimento de substituição de dirigentes e titulares de cargos públicos”, acrescentando que estas trocas são muitas vezes feitas “sem concurso e desprovidas da necessária auscultação das populações e dos autarcas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Mas, mais grave ainda, a reboque de reestruturações ou mudanças de estratégia internas, aquilo a que assistimos é uma aparente escolha de dirigentes assente em critérios de confiança política, em detrimento da continuidade e estabilidade institucional e, muitas vezes, da qualidade no exercício das funções”, critica o partido.

O PS argumenta que “muitas das escolhas efetuadas têm levantado interrogações quanto à adequação dos perfis designados às funções a desempenhar e quanto ao peso efetivamente atribuído a critérios de competência e experiência na seleção dos titulares de cargos públicos”.

“Estas decisões, transversais às várias áreas governativas, têm suscitado controvérsia, desde logo por força das ligações político-partidárias ou de proximidade governativa de alguns dos nomeados e por força dos custos associados a mudanças a meio dos mandatos, gerando um encargo difícil de explicar, contribuindo para alimentar dúvidas quanto aos princípios orientadores e às motivações da reorganização promovida pelo Governo”, acrescenta o PS.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O partido considera essencial que o Parlamento “possa obter esclarecimentos políticos sobre a orientação seguida pelo Governo” nesta matéria e pede a audição do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Miranda Sarmento Ministro das Finanças PS Audição Assembleia da República
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

00:43

"Esta reforma laboral é uma ofensa que o Governo está a fazer aos trabalhadores portugueses"

Há 17 min

PS pede audição de Miranda Sarmento sobre nomeações para a Administração Pública

Há 1h e 15min

Voto do Chega é decisivo para a reforma laboral mas nem Ventura sabe "o que vai acontecer"

Ontem às 18:47

PS e PSD voltam a propor Luísa Neto como candidata a provedora de Justiça

Ontem às 10:35
Mais Partidos

Mais Lidas

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Colômbia e Uzbequistão juntaram-se para mostrar a Portugal que este grupo está cheio de rasteiras

Ontem às 05:02

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11

Pernas, rostos, seios ou coxas: grupo de condutores de elétricos de Itália partilhava imagens de mulheres pelo Whatsapp

17 jun, 22:31

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

17 jun, 08:00

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

17 jun, 15:56

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Ontem às 17:27