Miranda Sarmento afasta para já orçamento retificativo por causa da guerra no Irão

Agência Lusa , MM
Há 45 min
Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento (Lusa/ José Sena Goulão)

Em Bruxelas, após a reunião do Ecofin, ministro das Finanças vincou que o Governo mantém “o compromisso de manter o equilíbrio das contas públicas e continuar a reduzir a dívida pública”

 O ministro das Finanças, Joaquim Morais Sarmento, afastou esta terça-feira a possibilidade de um Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) retificativo, embora admitindo o “impacto orçamental significativo” das tempestades e do conflito no Médio Oriente, que pode levar a “reequacionar essa questão”.

“Nós não vemos, à data, uma necessidade de um orçamento retificativo, [mas] isso não significa que, mais à frente, se as circunstâncias o impuserem, não se tenha que reequacionar essa questão”, declarou Joaquim Miranda Sarmento.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas depois da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin), o governante vincou que o Governo mantém “o compromisso de manter o equilíbrio das contas públicas e continuar a reduzir a dívida pública”, isto apesar do “impacto orçamental significativo” de fenómenos como as tempestades no país no início do ano e do conflito iniciado por Israel e Estados Unidos e consequente resposta iraniana.

Miranda Sarmento afasta para já orçamento retificativo por causa da guerra no Irão

