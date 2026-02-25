Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral

Miranda Sarmento nasceu a 7 de agosto de 1978, em Lisboa. Licenciou-se em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, concluiu o mestrado em Finanças pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, realizou um doutoramento em Finanças na Tilburg University, nos Países Baixos, e uma pós-graduação em Fiscalidade no IDEFE/ISEG, através do programa Driving Government Performance da Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard.

Atualmente é professor auxiliar de Finanças, com agregação, no ISEG - função que desempenha desde 2014, após sete anos como assistente – e tem lecionado em várias faculdades nacionais e internacionais, bem como em cursos do Tribunal de Contas, Inspeção-geral das Finanças e Instituto Nacional da Administração, e formações da Direção-geral de Contribuições e Impostos e da Direção-geral do Orçamento.

Foi em 1999 que chegou ao Governo, onde trabalhou dez anos no Ministério das Finanças e foi consultor da UTAO – Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Conquistou o título de assessor económico de Aníbal Cavaco Silva, aquando do seu segundo mandato como Presidente da República, entre 2012 e 2016, dois anos depois tornou-se responsável pela área das Finanças Públicas do PSD e agora é presidente do Conselho Estratégico Nacional do partido. Sentou-se pela primeira vez no hemiciclo na anterior legislatura, como líder da bancada social-democrata e ajudou a coordenar o seu programa eleitoral.

Parcerias público-privadas, Finanças Públicas e Fiscalidade, é nestas áreas que centra a sua investigação ao longo dos anos, levando-o a assinar quatro livros publicados internacionalmente, 17 em Portugal e mais de 100 artigos académicos nestas áreas. Aborda frequentemente o crescimento económico, a produtividade e os impostos em intervenções públicas e textos de opinião, criticando inclusivamente as políticas do Partido Socialista.