Ministro das Finanças deu entrada nas urgências do Santa Maria com suspeita de AVC. Primeiros exames descartam acidente vascular cerebral

Miranda Sarmento nasceu a 7 de agosto de 1978, em Lisboa. Licenciou-se em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, concluiu o mestrado em Finanças pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, realizou um doutoramento em Finanças na Tilburg University, nos Países Baixos, e uma pós-graduação em Fiscalidade no IDEFE/ISEG, através do programa Driving Government Performance da Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard.
Atualmente é professor auxiliar de Finanças, com agregação, no ISEG - função que desempenha desde 2014, após sete anos como assistente – e tem lecionado em várias faculdades nacionais e internacionais, bem como em cursos do Tribunal de Contas, Inspeção-geral das Finanças e Instituto Nacional da Administração, e formações da Direção-geral de Contribuições e Impostos e da Direção-geral do Orçamento.
Foi em 1999 que chegou ao Governo, onde trabalhou dez anos no Ministério das Finanças e foi consultor da UTAO – Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República. Conquistou o título de assessor económico de Aníbal Cavaco Silva, aquando do seu segundo mandato como Presidente da República, entre 2012 e 2016, dois anos depois tornou-se responsável pela área das Finanças Públicas do PSD e agora é presidente do Conselho Estratégico Nacional do partido. Sentou-se pela primeira vez no hemiciclo na anterior legislatura, como líder da bancada social-democrata e ajudou a coordenar o seu programa eleitoral.
Parcerias público-privadas, Finanças Públicas e Fiscalidade, é nestas áreas que centra a sua investigação ao longo dos anos, levando-o a assinar quatro livros publicados internacionalmente, 17 em Portugal e mais de 100 artigos académicos nestas áreas. Aborda frequentemente o crescimento económico, a produtividade e os impostos em intervenções públicas e textos de opinião, criticando inclusivamente as políticas do Partido Socialista.
A CNN Portugal sabe que o Joaquim Miranda Sarmento seguiu o protocolo de emergência médica, dando entrada no hospital através da Via Verde do AVC
O ministro das Finanças está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com uma suspeita de AVC - que não se confirmou, apurou a CNN Portugal.
O governante chegou à unidade hospitalar cerca das 8:30 pelo próprio pé, entrando pelas urgências, tendo depois sido encaminhado para o protocolo Via Verde AVC, que viria a descartar a suspeita de acidente vascular cerebral.
Ao que a CNN Portugal apurou junto do Hospital Santa Maria, o ministro não teve alta e vai ficar em observação, estando a fazer exames, uma vez que há suspeitas de que terá sofrido um AIT (acidente isquémico transitório).
Entretanto, o Hospital emitiu uma pequena nota: "A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição. O ministro das Finanças realizou exames que descartaram o cenário de um acidente vascular cerebral, mantendo-se em observação por precaução".
Miranda Sarmento tinha agendado para esta quarta-feira a participação na 2.ª edição do Conversas com Fomento, no Campo Pequeno, em Lisboa. Cabia ao ministro de Estado e das Finanças o discurso de encerramento.
Joaquim Miranda Sarmento assumiu a pasta das Finanças em ambos os governos liderados por Luís Montenegro
