Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50

Departamento de Segurança Interna diz que o agente que disparou sobre a mulher "salvou a sua própria vida e a dos seus colegas"

Uma mulher foi morta esta quarta-feira em Minneapolis, EUA, após um tiroteio que envolveu agentes da imigração (ICE, na sigla em inglês), que efetuavam operações direcionadas naquela cidade.

Em comunicado citado pela CNN, o Departamento da Segurança Interna adiantou que "manifestantes violentos armaram" um veículo e tentaram atropelar os agentes.

"Um agente do ICE, temendo pela sua vida, pela vida dos seus colegas e pela segurança pública, disparou tiros em legítima defesa", lê-se no comunicado. "Ele usou o seu treino e salvou a sua própria vida e a dos seus colegas", acrescenta-se.

A polícia de Minneapolis respondeu a uma chamada para um alerta de tiroteio e encontrou a vítima, uma mulher de 37 anos, com um ferimento de bala na cabeça, informou o chefe da polícia, Brian O'Hara, numa conferência de imprensa.

A mulher não resistiu aos ferimentos e, apesar de terem sido realizados procedimentos de primeiros socorros, o óbito acabou por ser declarado no Centro Médico do Condado de Hennepin, para onde foi transferida.

Segundo Brian O'Hara, não há indícios de que a vítima tenha sido alvo da operação dos agentes. Segundo o chefe da polícia, a mulher estava no interior do seu carro, a bloquear a rua "devido à presença de agentes federais".

Em conferência de imprensa, o ‘mayor’ de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou que vai abrir uma investigação para perceber o sucedido. "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para chegar ao fundo da questão, para que haja justiça e para garantir que a investigação é conduzida de forma completa", declarou, durante uma conferência de imprensa.

Jacob Frey acusa os agentes de imigração de tentarem criar uma “ocupação militar” na cidade. "Saiam de Minneapolis", gritou o governante, dirigindo-se aos agentes da imigração. "Não vos queremos aqui".

Entretanto, o presidente dos EUA acusou a vítima de resistir e dificultar o trabalho dos agentes e a "esquerda radical" de promover o sucedido.

"A condutora comportou-se de forma caótica, resistindo à autoridade antes de atropelar brutalmente um agente do ICE", afirmou Donald Trump na sua conta oficial do Truth Social, em reação à morte daquela mulher de 37 anos pelos agentes migratórios na maior cidade do estado de Minnesota.

Trump acrescentou que "estes incidentes acontecem porque a esquerda radical ameaça e ataca diariamente os nossos agentes da lei e os oficiais do ICE".