"Por favor, revelem a verdade sobre o nosso filho". Pais do homem abatido pelo ICE acusam administração Trump de espalhar "mentiras repugnantes"

CNN Portugal , JAV
Há 56 min
Alex Pretti, o homem morto pelo ICE em Minneapolis (AP)

"O Alex claramente não estava armado quando foi atacado pelos capangas cobardes e assassinos do ICE de Trump”, acusa o casal Pretti em comunicado

Os pais de Alex Pretti, o enfermeiro de cuidados intensivos de 37 anos assassinado a tiro por um elemento da agência federal anti-imigração (ICE) em Minneapolis, no sábado, quebraram o silêncio para condenar as "mentiras" disseminadas pela administração de Donald Trump sobre o seu filho.

Em comunicado divulgado no sábado à noite, já madrugada deste domingo em Portugal, Michael e Susan Pretti dizem estar "de coração partido, mas também muito zangados" face à versão oficial do Departamento de Segurança Interna, que sem qualquer investigação alega desde o assassinato que Pretti foi abatido porque queria "massacrar agentes".

Vídeos analisados pela CNN mostram que esse não foi o caso e que à hora em que foi atingido por pelo menos 10 balas tinha apenas um telemóvel na mão; a arma que a administração Trump invocou para justificar o assassinato terá sido retirada do corpo da vítima momentos antes de ser baleado no chão, mostra um dos vídeos captados no local.

“As mentiras repugnantes contadas sobre o nosso filho pela administração são repreensíveis e nojentas. O Alex claramente não estava armado quando foi atacado pelos capangas cobardes e assassinos do ICE de Trump”, acusa o casal Pretti. “Estava a segurar o telemóvel na mão direita e a mão esquerda, vazia, estava erguida acima da cabeça enquanto tentava proteger a mulher que o agente do ICE acabara de empurrar, tudo isto enquanto era atingido por spray pimenta.”

No mesmo comunicado, os pais da vítima recordam Alex como “uma alma bondosa que se importava profundamente com a sua família e os seus amigos, bem como com os veteranos de guerra americanos de quem cuidava enquanto enfermeiro da Unidade de Cuidados Intensivos no hospital de veteranos de Minneapolis", no estado do Minnesota.

"O Alex queria fazer a diferença neste mundo. Infelizmente, não estará connosco para ver o impacto que deixou. Não usamos o termo 'herói' levianamente. No entanto, o seu último pensamento e ato foi o de proteger uma mulher", adianta o casal, antes de pedir: “Por favor, revelem a verdade sobre o nosso filho. Ele era um bom homem. Obrigada.”

Temas: Minneapolis Alex pretti ICE Administracao Trump Homicidio

E.U.A.

"Por favor, revelem a verdade sobre o nosso filho". Pais do homem abatido pelo ICE acusam administração Trump de espalhar "mentiras repugnantes"

Há 56 min
03:01

"Parece-me que Donald Trump está a extravasar o mandato que recebeu dos americanos"

Há 1h e 41min
03:31

O "cocktail explosivo" que tomou conta dos EUA. "Há um clima de medo de ambos os lados"

Há 1h e 48min

Trump elogia tropas britânicas após gerar indignação com comentários a minimizar papel dos aliados da NATO no Afeganistão

Há 2h e 45min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Ontem às 15:23

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Ontem às 09:01

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Ontem às 17:59

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Ontem às 11:26

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Trump revela novos detalhes sobre a arma secreta usada para capturar Nicolás Maduro

Ontem às 18:37

Dormir mais por antecipação ajuda quando se dorme pouco? Eis como funciona o sleep banking

Ontem às 16:00

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Ontem às 20:17

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

23 jan, 07:00

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Ontem às 22:07

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

Ontem às 08:11

Cansadas da IA, as pessoas estão a apostar num estilo de vida analógico

Ontem às 11:00