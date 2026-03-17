Cinco ministros obrigados a revelar lista de clientes de empresas

CNN Portugal
Há 47 min
Maria do Rosário Palma Ramalho (Miguel A. Lopes/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA | Trabalho, Economia, Assuntos Parlamentares, Justiça e Defesa têm de entregar dados à Entidade para a Transparência

Cinco ministros estão obrigados a declarar à Entidade para a Transparência a lista de clientes, os serviços prestados e as contas bancárias das suas empresas ou das firmas pertencentes aos cônjuges, noticia o Correio da Manhã desta terça-feira.

São eles Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial; Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares; Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça; e Nuno Melo, ministro da Defesa.

O jornal recorda que a obrigação destes governantes entregarem estes dados à Entidade para a Transparência é a consequência imediata de o Tribunal Constitucional ter chumbado o recurso do primeiro-ministro contra aquele organismo.

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Governo

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