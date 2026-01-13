"A não atenção às regiões ultraperiféricas tem um preço que se paga no futuro": Rangel avisa UE sobre a Gronelândia

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 30min
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel (LUSA)

As regiões ultraperiféricas, prosseguiu o MNE, “são territórios europeus e em que a União Europeia tem um papel”

O ministro dos Negócios Estrangeiros advertiu esta terça-feira a União Europeia (UE) que esquecer as regiões ultraperiféricas, como Madeira e Açores, “tem um preço no futuro”, atribuindo as tensões sobre a Gronelândia à “menor atenção” àquele território autónomo dinamarquês.

“A Gronelândia está fora da União Europeia há bastante tempo, mas talvez tenha sido algum olvido e menor atenção que se deu a esse território que explique algumas das tensões a que assistimos hoje”, considerou hoje Paulo Rangel, intervindo no encerramento de um debate no parlamento português sobre o programa da Comissão Europeia para este ano, com a presença da comissária europeia Maria Luís Albuquerque.

Para o chefe da diplomacia portuguesa, a “não atenção às regiões ultraperiféricas tem um preço que se paga no futuro”.

A Gronelândia, território autónomo do Reino da Dinamarca, tem sido cobiçada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que já declarou que iria tomar posse da vasta ilha ártica, com uma localização estratégica e recursos minerais significativos, “de uma forma ou de outra”.

Rangel defendeu que “uma União Europeia que se quer como espaço geopolítico não pode deixar de considerar as regiões ultraperiféricas”, deixando críticas ao próximo orçamento de longo prazo (quadro financeiro plurianual 2028-2034).

“É um contrassenso que a Comissão (Europeia), na sua proposta, esqueça as regiões ultraperiféricas quando justamente diz que quer ser geopolítica”, afirmou.

As regiões ultraperiféricas, prosseguiu, “são territórios europeus e em que a União Europeia tem um papel”.

Se Bruxelas, “pela sua distância, pela sua especificidade, tende a porventura, sem nenhuma intenção negativa, não lhes dar o relevo que eles têm, evidentemente que vai haver um momento em que eles se tornam críticos para a União, mas a União já não dispõe de instrumentos para voltar atrás e emendar erros do passado”, considerou o chefe da diplomacia portuguesa.

Temas: Ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel Gronelândia União Europeia Dinamarca

Governo

Governo quer avançar com grupo de trabalho para expansão do aeroporto do Porto

Há 2h e 49min

"A não atenção às regiões ultraperiféricas tem um preço que se paga no futuro": Rangel avisa UE sobre a Gronelândia

Há 3h e 30min

Governo garante que "não há nenhuma fatura a pagar" por recusar receber refugiados

Há 3h e 30min

Governo lança novo concurso de apoio à compra de veículos elétricos até março

Hoje às 18:15
Mais Governo

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 50min

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Hoje às 15:20

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Hoje às 13:20