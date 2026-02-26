Ministro das Finanças teve alta, já pode regressar ao trabalho - mas só na "próxima semana"

Há 1h e 24min

Joaquim Miranda Sarmento teve alta hospitalar

O ministro de Estado e das Finanças teve alta esta quinta-feira da Unidade Local de Saúde do Hospital Santa Maria, em Lisboa. A confirmação foi dada pelo próprio gabinete de Joaquim Miranda Sarmento.

O governante estava desde quarta-feira sob observação no Serviço de Neurologia daquele hospital, depois de ter tido um acidente isquémico transitório (AIT). De acordo com a mesma nota do gabinete do Ministério, Joaquim Miranda Sarmento tem de ter alguns dias de repouso mas pode voltar ao trabalho na próxima semana.

“O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana”, lê-se no documento.

Miranda Sarmento agradece a “preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, adianta a nota.