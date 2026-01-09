Ministro da Presidência acusa PS de ter governado "em nuvens cor-de-rosa"

Agência Lusa , MCC
Ontem às 14:00
Ministro da Presidência, Leitão Amaro (LUSA)

António Leitão Amaro respondia ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro

O ministro da Presidência acusou hoje o PS de ter governado “em nuvens cor-de-rosa”, afirmando que as novas ambulâncias são compradas por este Governo e “não por quem fala e quem promete”.

“Não faz quem fala, não faz quem promete, não faz quem governa em nuvens cor-de-rosa. Faz quem paga, faz quem contrata, faz quem executa e os portugueses sabem que é este Governo que está a fazer e que quem lá esteve oito anos e, já agora outras vezes noutras décadas, não fez e não contratou estas ambulâncias”, disse António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O ministro da Presidência respondia ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que hoje desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se sabia que o concurso para novas ambulâncias foi decidido por um governo socialista, ou se “faltou à verdade” ao parlamento, tendo de pedir desculpa.

Temas: Ministro da Presidência PS António Leitão Amaro Conselho de Ministros

