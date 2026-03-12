Governo aprova medidas para libertar casas das heranças indivisas e acelerar despejos

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 46min
Assembleia da República (Manuel de Almeida/Lusa)

Ministro da Presidência recusa que esteja em curso um ataque à propriedade privada e aos direitos dos proprietários

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira na generalidade um conjunto de alterações às leis do arrendamento com vista a contornar o impasse na resolução de heranças indivisas e a tornar mais célere os despejos habitacionais.

No final da reunião do Governo, o ministro da Presidência explicou que, no caso das heranças indivisas, são reforçados os mecanismos que aceleram a resolução das partilhas de terrenos e imóveis em caso de impasse entre os herdeiros, com recurso à arbitragem sucessória (fora do tribunal).

A intenção, segundo disse, passa por acelerar "o aproveitamento ou venda de um imóvel sem que uma só pessoa possa bloquear" a partilha da herança, permitindo assim que os terrenos rústicos possam ser limpos e rentabilizados, e que os imóveis habitacionais possam ser vendidos ou arrendados.

Leitão Amaro recusou que esteja em curso um ataque à propriedade privada e aos direitos dos proprietários, rejeitando uma comparação com o arrendamento coercivo aprovado pelo último Governo do PS.

Esclareceu também que serão protegidos os direitos inerentes à casa de família e os dos herdeiros menores de idade.

No caso do arrendamento, Leitão Amaro prometeu "o reforço da autonomia contratual das partes" com vista ao aumento da confiança dos proprietários, de modo a levá-los a colocar as suas casas no mercado.

Sobre a agilização dos despejos, o ministro da Presidência garantiu maior celeridade judicial quando há incumprimento por parte dos inquilinos, acrescentando que "a função de solidariedade deve ser desempenhada pelo Estado".

Os três diplomas serão apresentados "em primeira mão aos partidos na próxima semana", segundo afirmou o governante.

Depois de recolhidos os contributos dos partidos, é intenção do Governo apresentar as propostas ao parlamento até final do mês de março.

Temas: Ministro da Presidência Heranças indivisas Acelerar despejos

Relacionados

Governo quer acelerar despejos por incumprimento e aumentar oferta de casas para arrendar

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Governo

Leitão Amaro assegura que não será Governo "a fechar porta ao diálogo" na lei laboral

Há 17 min

Montenegro destaca "completa cordialidade" com Seguro. Reuniões semanais passam a ser à terça-feira

Há 41 min

Pode um herdeiro obrigar os restantes a vender a casa dos pais?

Há 1h e 15min

Governo aprova medidas para libertar casas das heranças indivisas e acelerar despejos

Há 1h e 46min
Mais Governo

Mais Lidas

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Hoje às 07:13

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Hoje às 12:51

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Hoje às 08:53

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Hoje às 09:42

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Hoje às 11:14

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

Bodo 3-0 Sporting || Real Madrid 3-0 Man. City || PSG 5-2 Chelsea || Leverkusen 1-1 Arsenal

Ontem às 20:00

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Hoje às 08:41

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Ontem às 07:00