Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ministro da Defesa quer reforço da Europa na NATO mas EUA são "aliado fundamental"

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 15min
Nuno Melo (António Pedro Santos/Lusa)

Nuno Melo considera que “não há NATO sem Estados Unidos”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, reconheceu esta quarta-feira que “não há NATO sem Estados Unidos”, que são um “aliado fundamental”, mas defendeu ser necessário “reforçar o pilar europeu de defesa” da organização.

“Os Estados Unidos [da América] são um aliado fundamental da NATO. Em boa verdade, não há NATO sem Estados Unidos”, disse o governante, em declarações aos jornalistas em Beja, hoje à noite, à margem de uma visita à feira agropecuária Ovibeja.

Contudo, na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), é necessário “reforçar o pilar europeu de defesa”, argumentou o ministro.

O objetivo é “que possamos depender mais de nós, do que depender apenas daquilo que nos habituámos a ter no passado do outro lado do Atlântico”, acrescentou.

À chegada à 42.ª Ovibeja, o ministro da Defesa Nacional foi questionado pelos jornalistas sobre declarações feitas esta quarta-feira pelo Presidente da República, António José Seguro, no encerramento do Fórum La Toja – Vínculo Atlântico, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Neste fórum, o Chefe de Estado considerou também que "a defesa europeia não pode continuar a ser uma caminhada lenta, baseada apenas em coligações de vontade".

E, em termos de política externa, António José Seguro defendeu que "a relação com os Estados Unidos da América é, e deverá continuar a ser, um dos eixos estruturantes da política europeia" e que a NATO "permanece necessária" perante as ameaças do século XXI, "ainda que nem todos o compreendam".

"Mas as relações transatlânticas não podem ser apenas uma herança que administramos. Tem de ser uma parceria que renovamos. Uma parceria entre iguais, em que a Europa afirma os seus interesses, contribui com o seu peso e não abdica dos seus valores. Incluindo quando esses valores nos colocam em tensões com posições com Washington", ressalvou.

De acordo com o ministro Nuno Melo a posição do Presidente da República “é coincidente com a do Governo naquilo que é uma perspetiva de lucidez em relação a uma aliança, a NATO, que tem assegurado a paz na Europa desde a sua fundação”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Não invalida que, com a alteração poderosa no contexto geopolítico, não devamos atualizar aquilo que é o papel da NATO em relação ao futuro e, nomeadamente, o papel de Portugal e dos parceiros europeus da NATO nesse contexto”, admitiu, referindo que é precisamente isso que Portugal e a Europa estão a fazer.

O governante lembrou que Portugal atingiu em 2025 “um investimento de 2% do Produto Interno Bruto na defesa nacional”.

“Quando hoje se investe prioritariamente na defesa, quando se traz a defesa nacional para a linha da frente das preocupações da governação, nós estamos a rever muita coisa, estamos a dizer que temos de fazer mais por nós, mas isso não invalida termos noção da importância estratégica decisiva da relação transatlântica”, reiterou.

Temas: Ministro da Defesa Nuno Melo NATO EUA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Ministro da Defesa quer reforço da Europa na NATO mas EUA são "aliado fundamental"

Há 1h e 15min

Presidente da República nomeia Cláudia Ribeiro chefe da Casa Civil

Há 3h e 8min

Governo avalia integração do resgate animal nos planos de Proteção Civil

Ontem às 18:25

Montenegro admite reprogramação do PTRR e promete solução para o SIRESP "muito em breve"

Ontem às 17:22
Mais Governo

Mais Lidas

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

28 abr, 14:29

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

28 abr, 12:15

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP é uma "jogada política" que "pode travar a subida de preços do petróleo"

Ontem às 07:00

Football Leaks: Rui Pinto absolvido de 241 crimes

Ontem às 15:29

Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

28 abr, 18:26

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

28 abr, 20:27