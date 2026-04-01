Ministro da Administração Interna elogia escolha do novo diretor da PJ

1 abr, 15:52

Luís Neves, que ocupava o cargo até fevereiro, diz que a pasta "fica muito bem entregue"

O ministro da Administração Interna elogiou esta quarta-feira a escolha do novo diretor da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro, considerando-o um excelente profissional, muito respeitado dentro e fora da instituição.

“É um profissional muito querido e respeitado, interna e externamente pelas outras polícias e pelo Ministério Público e fará, estou absolutamente certo e convicto, uma excelente missão à frente de uma grande instituição”, disse Luís Neves, que ocupava o cargo até fevereiro, altura em que integrou o Governo.

O ex-diretor da PJ, que falava aos jornalistas em Pombal, no distrito de Leiria, à margem das comemorações do 19.º aniversário da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), considerou que a pasta “fica muito bem entregue” ao seu sucessor.

Carlos Cabreiro, funcionário da PJ desde 1991 e diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foi terça-feira nomeado diretor nacional da força policial, anunciou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Natural de Miranda do Douro, o novo diretor, de 59 anos, era coordenador de investigação criminal, sendo licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em guerra de informação pela Academia Militar, segundo a nota divulgada pelo Governo.