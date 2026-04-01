Ministro da Administração Interna elogia escolha do novo diretor da PJ

Agência Lusa , MCN
1 abr, 15:52
Luís Neves (Lusa)

Luís Neves, que ocupava o cargo até fevereiro, diz que a pasta "fica muito bem entregue"

O ministro da Administração Interna elogiou esta quarta-feira a escolha do novo diretor da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro, considerando-o um excelente profissional, muito respeitado dentro e fora da instituição.

“É um profissional muito querido e respeitado, interna e externamente pelas outras polícias e pelo Ministério Público e fará, estou absolutamente certo e convicto, uma excelente missão à frente de uma grande instituição”, disse Luís Neves, que ocupava o cargo até fevereiro, altura em que integrou o Governo.

O ex-diretor da PJ, que falava aos jornalistas em Pombal, no distrito de Leiria, à margem das comemorações do 19.º aniversário da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), considerou que a pasta “fica muito bem entregue” ao seu sucessor.

Carlos Cabreiro, funcionário da PJ desde 1991 e diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foi terça-feira nomeado diretor nacional da força policial, anunciou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Natural de Miranda do Douro, o novo diretor, de 59 anos, era coordenador de investigação criminal, sendo licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em guerra de informação pela Academia Militar, segundo a nota divulgada pelo Governo.

Temas: Ministro da Administração Interna Policia Judiciária

Governo

O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

4 abr, 10:00
00:56

Polígrafo. Nuno Melo beijou a mão do embaixador israelita?

3 abr, 21:55

Montenegro admite que os últimos dois anos "foram intensos" mas garante que "hoje o país está melhor e os portugueses também"

2 abr, 16:29
04:59

Montenegro "fala bem dos problemas" que afetam os portugueses. E as "soluções efetivas", onde estão?

2 abr, 15:36
Mais Governo

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20