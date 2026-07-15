Polémica com Luís Neves: lista de faturas divulgada não esclarece as obras na casa da piscina

Há 1h e 18min

Faturas da Construbarcelos que ascendem a cinco mil euros não ajudam a perceber toda a polémica nas obras pedidas pelo ministro da Administração Interna

O Ministério da Administração Interna entregou ao jornal Observador uma lista com 108 faturas relativas às obras na casa de Luís Neves, que assumiu o cargo de ministro depois a má gestão do comboio das tempestades.

Com pouco mais de cinco meses no cargo, o ex-diretor da Polícia Judiciária atravessa agora uma polémica relacionada com as obras feitas numa casa que tem em Odemira, concelho alentejano.

No entanto, neste novo capítulo de uma investigação que tem sido encabeçada pela TVI e pelo jornal Nascer do Sol (do mesmo grupo da CNN Portugal), apenas duas das 108 faturas pertencem à Construbarcelos, empresa envolvida na polémica obra.

São faturas que ascendem a um valor total de cinco mil euros, sendo que não há indicações de que tenham sido revelados quaisquer comprovativos de pagamento.

Das restantes 106 faturas contam-se, por exemplo, compras no Ikea ou no Leroy Merlin, mas sem que nunca seja esclarecido se os montantes em causa foram ou não utilizados para as obras nos montes alentejanos de Luís Neves, incluindo aquele que tem um tanque que afinal é uma piscina.

Assim, o que ministro da Administração Interna revelou ao Observador é apenas uma lista de faturas relativas a 13 empresas, sendo que essa mesma lista não foi publicada.

O Exclusivo da TVI e o Nascer do Sol pediram insistentemente acesso aos documentos, mas nunca os recebeu. Depois da notícia avançada pelo Observador voltámos a insistir, mas a resposta foi a mesma.

De resto, o gabinete de Luís Neves indicou que não tem mais nenhuma declaração a prestar ou documentação a fornecer sobre este caso.