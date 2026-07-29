Luís Neves assume que atrelado foi para empresa de amigo por decisão sua. Agora olha para trás e diz que foi um "ato de extraordinária gestão"

Pedro Falardo
Há 52 min
Luís Neves (Filipe Amorim/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministro da Administração Interna garante que não havia outra opção atendendo às circunstâncias

Luís Neves considera que foi “um ato de extraordinária gestão” o armazenamento de um atrelado apreendido pela PJ, bem como materiais utilizados no tráfico de droga, num armazém de uma empresa de construção civil.

O ministro da Administração Interna clarificou o tema esta quarta-feira, três semanas após o início das polémicas em torno da sua propriedade em Odemira. Luís Neves afirma que a solução de guardar o atrelado no armazém da Construbarcelos “foi apresentada por um alto quadro da PJ cuja competência e integridade mereciam então e continuam a merecer a minha total confiança”.

“Assumi essa decisão e assumo-a hoje. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento, foi a decisão adequada e a que melhor protegia os interesses do Estado e que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão”, disse o ministro.

Pediam 150 mil euros para destruir este material. Nós não tínhamos cabimentação para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação. A recolha deste material em qualquer armazém levar-nos-ia três a quatro mil euros por mês de renda e tínhamos de esperar alguns meses para podermos ter acesso a outro armazém”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O ministro diz que a decisão “poupou ao Estado muito dinheiro” e “permitiu ganhar tempo para encontrar uma solução adequada e sempre em segurança”.
“Este material foi guardado num sítio e num local de segurança. Por isso, a decisão, quando me foi apresentada, é minha, é um ato de extraordinária gestão.

"Assumo igualmente essa decisão. Esta é a verdade”, acrescentou.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ministro da Administração Interna Luís Neves Atrelado João Carvalho Droga
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

24:10

Todas as explicações de Luís Neves na íntegra

Há 8 min

O ministro que "poupou ao Estado muito dinheiro" com o atrelado queria um tanque mas construíram-lhe uma piscina. Eis todas as explicações de Luís Neves

Há 18 min

Tanque tornou-se piscina "contra a vontade inicial" de Luís Neves. "Mas será novamente um tanque", diz o ministro

Há 27 min

Luís Neves assume que atrelado foi para empresa de amigo por decisão sua. Agora olha para trás e diz que foi um "ato de extraordinária gestão"

Há 52 min
Mais Governo

Mais Lidas

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

Ontem às 14:29

Diretor financeiro da PJ assume entrega do atrelado à guarda de empreiteiro por falta de alternativas 

Ontem às 16:00

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

Hoje às 12:11

Despacho de procuradora mata teorias sobre custódia da prova: "Determino a destruição dos materiais químicos"

Ontem às 16:05

O mesmo alvo, uma estratégia diferente: a Ucrânia encontrou uma forma ainda mais eficaz de intensificar as dores de cabeça de Putin

Hoje às 10:45

Morreu o DJ Kavinsky

Hoje às 09:54

Presos numa fábrica, encurralados num centro comercial. Temem-se vários mortos após grande sismo no Japão

Ontem às 20:31

Sismo no Japão: vários mortos entre as pessoas encurraladas após explosão num centro comercial

Ontem às 12:41

Estalou o verniz entre a FIFA e a UEFA: países europeus admitem mesmo boicotar o Mundial

Ontem às 22:59

Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Ontem às 12:13

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Sim, a China está mesmo a ajudar o Irão na guerra. Esta é a última prova disso mesmo

Hoje às 08:50