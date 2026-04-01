Ministro da Administração Interna vai ser ouvido no parlamento sobre fogos

Agência Lusa , JGR
1 abr, 17:40
Ministro Luís Neves (CARLOS BARROSO/LUSA)

O Chega quer também saber quais os critérios do Governo para pedir a intervenção do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o que vai a tutela fazer caso esse apoio não chegue em tempo útil

O ministro da Administração Interna vai ser ouvido no parlamento sobre o dispositivo para combate aos incêndios deste ano, na sequência da aprovação feita hoje de um requerimento do Chega.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, os deputados do PSD, do Chega, do PS, do Livre, do CDS, do Bloco de Esquerda e do JPP votaram a favor da audição, com caráter de urgência, de Luís Neves na Assembleia da República. Os deputados da Iniciativa Liberal, do PCP e do PAN não estiveram presentes na votação.

Durante a sessão que decorreu hoje de manhã, foi também deliberado que a audição do ministro da Administração Interna será realizada em conjunto com a Comissão de Agricultura e Pescas.

No requerimento entregue na Assembleia da República no dia 30 de março, o grupo parlamentar do Chega disse querer saber “até que ponto a disponibilidade [de meios] medida no papel se transfere para o combate aos incêndios rurais no terreno”.

O Chega quer também saber quais os critérios do Governo para pedir a intervenção do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o que vai a tutela fazer caso esse apoio não chegue em tempo útil.

O ministro da Administração Interna falou hoje a propósito dos incêndios florestais, tendo reconhecido que será um verão “muito duro”.

“Temos um modelo de avaliação de risco das zonas mais afetadas, particularmente junto das populações mais pequenas, para podermos fazer o nosso trabalho [de limpeza] durante estes meses, e é isso que vai acontecer”, disse aos jornalistas Luís Neves, em Pombal, no distrito de Leiria, um dos concelhos mais afetados pela depressão Kristin.

Temas: Ministro da Administração Interna Fogos Parlamento Incêndios

Governo

O Melhor Quiz de Política | Há sempre um pestinha que estraga a festa

4 abr, 10:00
00:56

Polígrafo. Nuno Melo beijou a mão do embaixador israelita?

3 abr, 21:55

Montenegro admite que os últimos dois anos "foram intensos" mas garante que "hoje o país está melhor e os portugueses também"

2 abr, 16:29
04:59

Montenegro "fala bem dos problemas" que afetam os portugueses. E as "soluções efetivas", onde estão?

2 abr, 15:36
Mais Governo

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20