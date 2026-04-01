Ministro da Administração Interna vai ser ouvido no parlamento sobre fogos

1 abr, 17:40

O Chega quer também saber quais os critérios do Governo para pedir a intervenção do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o que vai a tutela fazer caso esse apoio não chegue em tempo útil

O ministro da Administração Interna vai ser ouvido no parlamento sobre o dispositivo para combate aos incêndios deste ano, na sequência da aprovação feita hoje de um requerimento do Chega.

Na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, os deputados do PSD, do Chega, do PS, do Livre, do CDS, do Bloco de Esquerda e do JPP votaram a favor da audição, com caráter de urgência, de Luís Neves na Assembleia da República. Os deputados da Iniciativa Liberal, do PCP e do PAN não estiveram presentes na votação.

Durante a sessão que decorreu hoje de manhã, foi também deliberado que a audição do ministro da Administração Interna será realizada em conjunto com a Comissão de Agricultura e Pescas.

No requerimento entregue na Assembleia da República no dia 30 de março, o grupo parlamentar do Chega disse querer saber “até que ponto a disponibilidade [de meios] medida no papel se transfere para o combate aos incêndios rurais no terreno”.

O Chega quer também saber quais os critérios do Governo para pedir a intervenção do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o que vai a tutela fazer caso esse apoio não chegue em tempo útil.

O ministro da Administração Interna falou hoje a propósito dos incêndios florestais, tendo reconhecido que será um verão “muito duro”.

“Temos um modelo de avaliação de risco das zonas mais afetadas, particularmente junto das populações mais pequenas, para podermos fazer o nosso trabalho [de limpeza] durante estes meses, e é isso que vai acontecer”, disse aos jornalistas Luís Neves, em Pombal, no distrito de Leiria, um dos concelhos mais afetados pela depressão Kristin.