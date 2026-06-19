Montenegro mantém "confiança absoluta" na ministra do Trabalho

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Primeiro-ministro garante que partilha da posição de Maria do Rosário Palma Ramalho

O primeiro-ministro manifestou esta sexta-feira “confiança absoluta” na ministra do Trabalho, afirmando que a governante “mais não fez do que apresentar a posição do Governo” sobre o pacote laboral, que se mantém “inamovível e intocável”.

“Confiança absoluta. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social [Maria do Rosário Palma Ramalho] mais não fez do que apresentar a posição do Governo. E a posição do Governo é inamovível, intocável. É da senhora ministra e é minha”, afirmou Luís Montenegro.

O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), em Bruxelas, tendo sido questionado se mantinha a confiança na ministra do Trabalho após o chumbo do pacote laboral no parlamento.

A proposta do Governo para rever a legislação laboral foi hoje chumbada, na generalidade, com os votos contra do Chega e da esquerda parlamentar, após o partido de André Ventura não ter alcançado um acordo com o PSD.

O texto contou apenas com os votos a favor dos partidos que suportam o Governo (PSD-CDS-PP) e da IL.

Chega, PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP votaram contra.