Ministra do Trabalho diz que há “mais vida” além da reforma laboral

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Maria do Rosário Palma Ramalho reiterou que se mantém no cargo, enquanto contar com a confiança do primeiro-ministro

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse esta segunda-feira que “há mais vida” além da reforma laboral e reiterou que se mantém no cargo, enquanto contar com a confiança do primeiro-ministro.

A governante, que falou à margem da cerimónia de assinatura do Protocolo SAD+Saúde, em Lisboa, questionada sobre o processo, disse que por “muito importante” que seja, há “mais vida para além da reforma laboral”.

Questionada ainda sobre as condições para se manter no cargo, a ministra assegurou que as tem, “enquanto o primeiro-ministro entender”, referiu.

A governante realçou que a versão final desta reforma “terá de ser decidida em reunião do Conselho de Ministros, que será brevemente sobre esse tema”.

“Portanto, não se trata de uma proposta da ministra, trata-se de uma proposta do Governo e, portanto, a decisão final sobre a versão que vai ao parlamento é do Conselho de Ministros e não da ministra”, salientou.

Palma Ramalho reiterou que a base da proposta “deverá ser o anteprojeto que foi aprovado já em Conselho de Ministros, em julho do ano passado, mas bastante diferente da versão inicial desse anteprojeto, porque com certeza que incorporará todos os contributos que o Governo entenda úteis e que se produziram durante estes nove meses”.

Alguns desses contributos têm “origem em parceiros sociais que estão representados na Concertação Social, outros têm origem em associações empresariais e sindicais não representadas na Concertação Social, e outros, bastantes, aliás, em várias instituições da sociedade civil”, referiu.

Questionada ainda sobre o pré-aviso de greve geral da CGTP, para 03 de junho, a ministra disse que já estava anunciada e, “portanto, trata-se de cumprir apenas uma formalidade”.