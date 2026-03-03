Ministra do Trabalho diz que discussão das alterações à lei laboral está "mais próxima do fim", mas prefere não fixar um prazo

Agência Lusa , TFR
Há 28 min
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho (Lusa/ Tiago Petinga)

Rosário Palma Ramalho adiantou que ainda é cedo para saber o desfecho final, mas disse estar "confiante" num eventual acordo

A ministra do Trabalho disse este terça-feira que Governo e parceiros sociais estão "mais próximos do fim do que do princípio" na discussão das alterações à lei laboral, ainda que tenha recusado fixar um prazo para as negociações terminarem.

"O desejo do Governo é que o acordo [em sede Concertação Social] seja alcançado", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, após se ter reunido com todos os parceiros sociais em reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, acrescentando que o executivo "tem investido muito neste acordo".

A governante salientou que "o investimento considerável" não é uma "perda de tempo", dado que a revisão da legislação laboral é "um dos três pilares" apontados pelo Governo para alcançar "um maior crescimento económico" e a melhoria "das condições de vida" dos cidadãos, a par da reforma fiscal e da reforma do Estado.

Rosário Palma Ramalho adiantou que ainda é cedo para saber o desfecho final, mas disse estar "confiante" num eventual acordo nesta sede.

"O Governo fez um grande processo de aproximação de posições e os parceiros também estão a fazer esse mesmo processo", cujas negociações já duram "há sete meses", frisou, escusando-se, no entanto, a detalhar as medidas e os avanços em concreto.

Segundo a governante, "é à volta da mesa" que vão ser encontradas "as soluções" para as divergências.

A ministra tem vindo a reiterar que não vai "eternizar" a discussão na Concertação Social, sinalizando que é a intenção do Governo submeter a proposta de lei no parlamento mesmo que não aja acordo com os parceiros sociais.

Questionada sobre se há um prazo para dar as negociações neste sede como terminadas, Palma Ramalho reiterou que "a vontade do Governo" de chegar a acordo "é muito grande", mas admitiu que todos se têm que "aproximar a meio caminho" para que tal aconteça.

"Como já disse, estamos mais próximos do fim do que do princípio, mas não estabeleço a nenhum prazo", acrescentou.

À saída desta reunião, as confederações empresariais apontaram as "próximas duas semanas" como prazo para concluir, com ou sem acordo, as negociações sobre a lei laboral, enquanto UGT disse que "há ainda pedra a partir" e que "é o tempo que for necessário".

Temas: Ministra do Trabalho Lei laboral Alterações à lei laboral Negociações Governo

Relacionados

CGTP vai continuar a exigir retirada do pacote laboral e acusa Governo de lidar "muito mal" com a democracia

Governo

Ministra do Trabalho diz que discussão das alterações à lei laboral está "mais próxima do fim", mas prefere não fixar um prazo

Há 28 min

Ministro da Economia garante que PTRR será construído "de baixo para cima" para responder primeiro às pessoas

Hoje às 14:09

Tribunal de Contas defende visto prévio para contratos acima de cinco milhões de euros

Hoje às 06:31
28:01

Rangel explica "autorização condicional" aos EUA para utilizarem Base das Lajes: a entrevista na íntegra ao ministro

Ontem às 23:23
Mais Governo

Mais Lidas

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Hoje às 07:30

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Hoje às 16:45

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Hoje às 07:00

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Hoje às 13:23

Moradores de prédio em Alcântara não dormem descansados desde notícia da demolição

Ontem às 09:57

Esta é a semana em que ficamos a saber se há mesmo uma maldição Farioli e se o Sporting pode continuar a sonhar com um feito único

Hoje às 08:00

Irão está a colocar em prática um plano que foi traçado por Ali Khamenei - e por isso vem aí uma escalada do conflito

Hoje às 16:27