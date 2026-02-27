Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio

Agência Lusa , AM
Há 1h e 21min
Maria da Graça Carvalho (Manuel de Almeida/Lusa)

Governante explicou que o seu Ministério já disponibilizou uma verba, proveniente do Fundo Ambiental, para a APA executar o canal de rega do Mondego

O canal de rega do Mondego, que irá permitir que os agricultores possam preparar as suas culturas, deverá estar pronto a 01 de maio, se não se verificarem imponderáveis, garantiu esta sexta-feira a ministra do Ambiente e Energia.

“Vamos fazer e começar desde já o canal de rega do Mondego para que os agricultores, no dia 01 de maio possam trabalhar e preparar todo o ano e todas as suas culturas, nesta que é uma região fértil de agricultura. Estavam hoje aqui bastantes [agricultores] que nos pediram isso”, revelou Maria da Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente e Energia participou esta manhã na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, para a realização de um relatório técnico sobre cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco.

À margem da iniciativa, a governante explicou que o seu Ministério já disponibilizou uma verba, proveniente do Fundo Ambiental, para a APA executar o canal de rega do Mondego.

“A APA já nos confirmou hoje, aqui em público, que no dia 01 de maio tem a obra pronta. Portanto, se não existir nenhum imponderável, espero que não, de uma grande chuva ou de um grande temporal que venha a atrasar a obra, a obra estará pronta”, assegurou.

Maria da Graça Carvalho vincou ainda que, a par dos agricultores, que “de certeza que vão estar a acompanhar os trabalhos da APA, não deixando que nada se atrase”, também ela estará atenta a que “tudo fique pronto no dia 01 de maio”.

Várias tempestades assolaram Portugal continental desde o final de janeiro, tendo sido a mais violenta a depressão Kristin, em 28 de janeiro.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

