Ministra da Saúde promete fazer balanço sobre excesso de mortes só após o inverno

Agência Lusa , BCE
Há 24 min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em conferência de imprensa (LUSA)

“Este ano há, de facto, um excesso de mortalidade”, reconhece Ana Paula Martins, que promete fazer um balanço "daqui a algumas semanas"

A ministra da Saúde afirmou esta segunda-feira que apenas no final do inverno será possível fazer um balanço do atual excesso de óbitos associados, principalmente, à epidemia de gripe e ao frio.

“Não podemos ainda fazer um balanço sobre a mortalidade porque ainda não terminámos o inverno (...). Só podemos ter a certeza, passado algumas semanas, quando o pico começa a abaixar e começarmos a ter aquilo que chamamos o planalto”, disse Ana Paula Martins durante uma visita de trabalho que fez à região do Algarve.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) revelou na sexta-feira que a atividade gripal epidémica está a abrandar em Portugal, com menos casos de gripe, infeções respiratórias graves e internamentos em cuidados intensivos, mantendo-se o excesso de óbitos.

Segundo o boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do INSA relativo à semana de 12 a 18 de janeiro, a “atividade gripal epidémica está em tendência decrescente” em Portugal.

A ministra da Saúde afirmou que Portugal não é um caso isolado e que em outros países europeus também há um excesso de mortalidade, tendo indicado uma situação idêntica em pelo menos Espanha, Itália, Grécia e Dinamarca.

“Este ano há, de facto, um excesso de mortalidade”, reconheceu a ministra, acrescentando que nos últimos 35 anos, há “pelo menos três períodos com uma mortalidade ou equivalente ou superior” à do inverno atual.

Ana Paula Martins sublinhou que “Portugal foi o país que teve simultaneamente a epidemia de gripe e o frio, duas dimensões com impacto na mortalidade, ao contrário de outros países”.

Segundo o Insa, desde o início da época gripal, em 29 de setembro de 2025, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios (hospitais) notificaram 73.292 casos de infeção respiratória e foram identificados 14.243 casos de gripe.

Na semana em análise (12 a 18 de janeiro), foram identificados 495 casos de gripe, menos 258 do que na semana anterior, e foram admitidos 75 casos de infeção respiratória aguda grave (SARI) nas Unidades Locais de Saúde, menos cinco, correspondendo a uma taxa de incidência de 9,6 casos por 100.000 habitantes.

“Em termos globais, a taxa de incidência de SARI apresentou uma tendência decrescente, mas é importante salientar que as duas ULS que reportaram dados para a vigilância SARI apresentaram taxas de incidência muito díspares, condicionando assim a análise do resultado global”, ressalvou o Insa.

Sublinhou ainda que, apesar de apresentar uma tendência decrescente nas últimas semanas, a taxa de incidência de SARI permanece mais elevada nas pessoas com 65 ou mais anos.

