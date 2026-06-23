MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Não ouviram nunca uma palavra contra a imigração". Ministra da Saúde garante que não culpa imigrantes

Agência Lusa , MCC
Há 23 min
Ana Paula Martins, ministra da Saúde (Tiago Petinga/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Esta terça-feira, a ministra disse ter "alguma dificuldade" em perceber que médicos e administradores hospitalares “não reconheçam que temos uma alteração demográfica importante” e que essa alteração demográfica “aconteceu num espaço de tempo muito curto”

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que não culpou “de maneira nenhuma” os imigrantes pelo aumento do número de utentes sem médico de família, mas considerou que a entrada em Portugal tem de ser feita “de outra maneira”.

“Não culpei, de maneira nenhuma, não ouviram nunca uma palavra contra a imigração, não ouviram nenhuma palavra contra o facto de as pessoas que nós recebemos para viverem em Portugal e para fazerem parte daquilo que é a nossa vida não acederem ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados de que precisam”, referiu Ana Paula Martins aos jornalistas em Vila Nova de Famalicão, no final da inauguração de uma unidade de saúde familiar.

Ana Paula Martins reagia, assim, às críticas de que foi alvo na sequência de uma intervenção no Congresso do PSD, no sábado, em que reivindicou ter aumentado o número de médicos de família em Portugal, mas em que também falou nos efeitos da pressão migratória no setor da saúde.

“As circunstâncias que vivemos, com o aumento populacional brusco - causado pelo acolhimento de imigrantes que entraram no país sem regras e sem humanismo, a que acresce a existência de redes organizadas que se aproveitam da bondade da democracia e de negócios ilegais assentes nas ineficiências dos sistemas de saúde de outros países -, fazem com que o esforço e o sucesso que temos tido no aumento do número de médicos de família pareça não existir. Mas esse aumento existe, é real e vai continuar a ser real nos próximos meses”, defendeu, no congresso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta terça-feira, a ministra disse ter “alguma dificuldade” em perceber que médicos e administradores hospitalares “não reconheçam que temos uma alteração demográfica importante” e que essa alteração demográfica “aconteceu num espaço de tempo muito curto”.

Sublinhou que Portugal precisa “destas pessoas”, mas “com regras e com humanismo”.

“Não basta receber, temos de integrar as pessoas e na saúde temos de lhes dar cuidados de saúde. Muitos destes imigrantes que chegam até nós são pessoas que vêm procurar uma vida melhor, que são muito importantes para a economia portuguesa (…), mas precisamos de ampliar a nossa oferta para as poder receber condignamente”, acrescentou.

Ana Paula Martins adiantou que, desde que chegou ao Governo, já foi atribuído médico de família a mais de 300 mil utentes.

Apontou que dar médico de família a todos os residentes em Portugal “não vai ser fácil nem rápido”, mas o Governo não vai, nem pode, “perder essa ambição”.

“Não vamos desistir”, garantiu.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ministra da Saúde Ana Paula Martins Imigrantes Imigração
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

"Não ouviram nunca uma palavra contra a imigração". Ministra da Saúde garante que não culpa imigrantes

Há 23 min

Governo alerta para tentativa de fraude com o nome de Luís Montenegro

Ontem às 23:21

Ministro da Presidência diz que dados do INE mostram que imigração "está controlada"

Ontem às 17:05
01:48

"As perspetivas são muito más": Nuno Melo admite que verão será exigente no combate aos fogos

Ontem às 12:08
Mais Governo

Mais Lidas

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

Ontem às 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

Ontem às 14:53

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Hoje às 09:34

Mundial 2026: Argentina 2-0 Áustria (resultado final)

Ontem às 16:40

De que forma é que os genes nos ajudam a prevenir doenças? "Nascermos com 20 dedos não nos garante saúde"

21 jun, 08:30

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Há 3h e 44min

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Hoje às 07:00

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Hoje às 12:01