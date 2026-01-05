Ministra da Saúde pede a jovens médicos para que "não desistam do país"

5 jan, 19:37

"Nós precisamos que os nossos profissionais queiram ficar em Portugal", defende Ana Paula Martins, apelando a que os jovens médicos optem, "em primeiro lugar", por ficar no SNS

A ministra da Saúde pediu a 42 jovens médicos que começaram esta segunda-feira a exercer funções na Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM), para que não desistam dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde.

Numa visita Hospital Distrital da Figueira da Foz, sede da ULSBM, Ana Paula Martins dirigiu-se aos novos médicos, reunidos num auditório da unidade de saúde, observando as dificuldades da função que têm pela frente e pedindo-lhes: “Não desistam de nós”.

Mais tarde, esclareceu a afirmação aos jornalistas.

“Eu acho que nenhum de nós pode desistir daquilo que é a sua missão. E ali falei para os nossos jovens médicos, há um grupo, no país inteiro, que começa hoje o seu internato, e, quando lhes disse ‘não desistam de nós’, referia-me, sobretudo, a não desistam de nós, portugueses”, enfatizou a governante.

“Não desistam do país, não era propriamente não desistam da ministra da Saúde (…). Nós precisamos que os nossos profissionais queiram ficar em Portugal, em primeiro lugar, queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque nós precisamos muito deles”, argumentou.

A ministra da Saúde com médicos na sessão de receção aos novos médicos internos durante a visita à Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (Paulo Novais/LUSA)

Segundo dados da ULSBM, hoje disponibilizados à agência Lusa, dos 42 novos médicos internos, 30 são de formação geral e 12 de formação especializada. Destes, seis são de Medicina Geral e Familiar, e os restantes seis das especialidades de Ortopedia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Medicina Interna, Pediatria e Saúde Pública.

Com estes novos 42 profissionais, a ULS do Baixo Mondego – que serve os concelhos da Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho e uma população estimada em cerca de 110 mil pessoas - passa a contar com cerca de 100 médicos em formação, incluindo os internos que transitam de anos anteriores.