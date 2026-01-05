Ministra da Saúde pede a jovens médicos para que "não desistam do país"

Agência Lusa , BCE
5 jan, 19:37
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins (LUSA)

 

 

"Nós precisamos que os nossos profissionais queiram ficar em Portugal", defende Ana Paula Martins, apelando a que os jovens médicos optem, "em primeiro lugar", por ficar no SNS

A ministra da Saúde pediu a 42 jovens médicos que começaram esta segunda-feira a exercer funções na Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM), para que não desistam dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde.

Numa visita Hospital Distrital da Figueira da Foz, sede da ULSBM, Ana Paula Martins dirigiu-se aos novos médicos, reunidos num auditório da unidade de saúde, observando as dificuldades da função que têm pela frente e pedindo-lhes: “Não desistam de nós”.

Mais tarde, esclareceu a afirmação aos jornalistas.

“Eu acho que nenhum de nós pode desistir daquilo que é a sua missão. E ali falei para os nossos jovens médicos, há um grupo, no país inteiro, que começa hoje o seu internato, e, quando lhes disse ‘não desistam de nós’, referia-me, sobretudo, a não desistam de nós, portugueses”, enfatizou a governante.

“Não desistam do país, não era propriamente não desistam da ministra da Saúde (…). Nós precisamos que os nossos profissionais queiram ficar em Portugal, em primeiro lugar, queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque nós precisamos muito deles”, argumentou.

A ministra da Saúde com médicos na sessão de receção aos novos médicos internos durante a visita à Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (Paulo Novais/LUSA)

Segundo dados da ULSBM, hoje disponibilizados à agência Lusa, dos 42 novos médicos internos, 30 são de formação geral e 12 de formação especializada. Destes, seis são de Medicina Geral e Familiar, e os restantes seis das especialidades de Ortopedia, Pneumologia, Cirurgia Geral, Medicina Interna, Pediatria e Saúde Pública.

Com estes novos 42 profissionais, a ULS do Baixo Mondego – que serve os concelhos da Figueira da Foz, Soure e Montemor-o-Velho e uma população estimada em cerca de 110 mil pessoas - passa a contar com cerca de 100 médicos em formação, incluindo os internos que transitam de anos anteriores.

Temas: Ministra da Saúde Ana Paula Martins Médicos Jovens médicos Medicina

Saúde

Atraso no socorro reabre debate sobre cobrança de taxa por macas retidas nos hospitais

Há 1h e 40min

Tratar a obesidade custa "300 e tal euros por mês", é "imenso": "Estamos a lutar para que o Estado comparticipe"

Há 1h e 48min
03:21

"O SNS está a falhar à população há décadas. Temos cinco milhões de pessoas a pagar para ir ao privado"

Ontem às 21:08
05:25

Criador do sistema de triagem do INEM diz que associar um "caso pontual" à introdução do novo programa "é prematuro"

Ontem às 21:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13