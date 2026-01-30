Depois do silêncio, a ministra da Administração constata: "Vivemos esta semana uma provação terrível"

Há 32 min

É a primeira declaração feita diretamente aos portugueses

Pela primeira vez desde a passagem da depressão Kristin pelo território nacional, a ministra da Administração Interna dirigiu-se diretamente aos portugueses. A partir da sede da Proteção Civil, em Carnaxide, onde assistiu ao briefing desta sexta-feira, Maria Lúcia Amaral falou durante cerca de dez minutos.

“Vivemos esta semana, na noite de 27 para 28 de janeiro, uma provação terrível provocada por um fenómeno meteorológico e climatérico extremo”, começou por dizer, lamentando de imediato “as cinco pessoas que perderam a vida” na tempestade Kristin. Num tom solene, sublinhou que o país ainda não ultrapassou o pior: “Mas a provação por que passámos não terminou”.

Embora tenha afastado a repetição do cenário vivido esta semana, a governante disse assim: “Não será uma repetição, mas o que sabemos e podemos antecipar é que vamos ter condições meteorológicas adversas”.

Maria Lúcia Amaral reforçou o alerta, feito minutos antes pelo IPMA, sobre as condições meteorológicas que se esperam na próxima semana. “Eu vim assistir a esta conferência de imprensa, que foi preventiva. (…) Com as informações que dispomos, tudo leva a crer que a partir da noite de domingo tenhamos um quadro meteorológico muito severo, mas não a repetição do que aconteceu”, afirmou, pedindo preparação e prudência à população.

Perante este cenário, a ministra da Administração Interna anunciou a convocação de uma reunião de emergência nacional. “Nós decidimos, hoje mesmo em conjunto, por ideia do senhor presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, convocar para domingo, às 17:30, na sede da ANEPC, a Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil, que agrega todas as autoridades, para nos preparar para a situação que vamos viver depois de domingo à noite.”

As declarações de Maria Lúcia Amaral surgem depois de vários membros do Governo se terem deslocado ao terreno, nomeadamente Leitão Amaro, ministro da Presidência, José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, e Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude, Desporto e Cultura, que visitaram zonas afetadas pela depressão Kristin e prestaram declarações aos jornalistas. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve no terreno na quinta-feira, com visitas a Leiria e Coimbra.