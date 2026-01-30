Depois do silêncio, a ministra da Administração constata: "Vivemos esta semana uma provação terrível"

Tiago Ferreira Resende
Há 32 min
Maria Lúcia Amaral (Filipe Amorim/Lusa)

É a primeira declaração feita diretamente aos portugueses

Pela primeira vez desde a passagem da depressão Kristin pelo território nacional, a ministra da Administração Interna dirigiu-se diretamente aos portugueses. A partir da sede da Proteção Civil, em Carnaxide, onde assistiu ao briefing desta sexta-feira, Maria Lúcia Amaral falou durante cerca de dez minutos.

“Vivemos esta semana, na noite de 27 para 28 de janeiro, uma provação terrível provocada por um fenómeno meteorológico e climatérico extremo”, começou por dizer, lamentando de imediato “as cinco pessoas que perderam a vida” na tempestade Kristin. Num tom solene, sublinhou que o país ainda não ultrapassou o pior: “Mas a provação por que passámos não terminou”.

Embora tenha afastado a repetição do cenário vivido esta semana, a governante disse assim: “Não será uma repetição, mas o que sabemos e podemos antecipar é que vamos ter condições meteorológicas adversas”.

Maria Lúcia Amaral reforçou o alerta, feito minutos antes pelo IPMA, sobre as condições meteorológicas que se esperam na próxima semana. “Eu vim assistir a esta conferência de imprensa, que foi preventiva. (…) Com as informações que dispomos, tudo leva a crer que a partir da noite de domingo tenhamos um quadro meteorológico muito severo, mas não a repetição do que aconteceu”, afirmou, pedindo preparação e prudência à população.

Perante este cenário, a ministra da Administração Interna anunciou a convocação de uma reunião de emergência nacional. “Nós decidimos, hoje mesmo em conjunto, por ideia do senhor presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, convocar para domingo, às 17:30, na sede da ANEPC, a Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil, que agrega todas as autoridades, para nos preparar para a situação que vamos viver depois de domingo à noite.”

As declarações de Maria Lúcia Amaral surgem depois de vários membros do Governo se terem deslocado ao terreno, nomeadamente Leitão Amaro, ministro da Presidência, José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, e Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude, Desporto e Cultura, que visitaram zonas afetadas pela depressão Kristin e prestaram declarações aos jornalistas. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve no terreno na quinta-feira, com visitas a Leiria e Coimbra.

Temas: Ministra da Administração Interna Depressão Kristin Maria Lúcia Amaral Mortes Proteção Civil

Relacionados

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

Depressão Kristin. DGS aconselha a população a não beber água da torneira, lavar alimentos ou escovar os dentes com essa água

Governo

01:03

Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"

Há 23 min

Depois do silêncio, a ministra da Administração constata: "Vivemos esta semana uma provação terrível"

Há 32 min
02:26

"A situação é mesmo terrível nesta região": Leitão Amaro visita zonas mais afetadas pela tempestade

Hoje às 13:42

Portugal ainda não pediu ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas recorreu ao satélite Copernicus para avaliar dimensão dos estragos

Hoje às 13:39
Mais Governo

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Hoje às 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51

Bernardo conta como viu o golo de Trubin e diz ter «uma ideia» sobre o futuro

Ontem às 13:03
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:06