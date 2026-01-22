PGR cria grupo para analisar como Ministério Público trata violência doméstica

Agência Lusa , AM
Há 1h e 8min
O Procurador-geral da República, Amadeu Guerra (Lusa/ Rodrigo Antunes)

O objetivo é que o modelo ou modelos a serem propostos permitam "uniformizar procedimentos, ultrapassar constrangimentos e assegurar uma maior proteção das vítimas, potenciando, ainda, uma melhor gestão dos recursos humanos e a eficácia do trabalho desenvolvido"

O procurador-geral da República (PGR) criou um grupo de trabalho para analisar a forma como o Ministério Público trata a violência doméstica e propor modelos uniformes de abordagem do fenómeno, segundo um despacho divulgado esta quinta-feira.

"Decorrido seis anos desde o início do funcionamento das Secções Especializadas de Violência Doméstica (SEIVD), é oportuno proceder à avaliação do modelo, visando aproveitar e estender as mais-valias destas estruturas e ultrapassar os constrangimentos identificados", justifica Amadeu Guerra, invocando ainda "o crescimento exponencial do fenómeno sob análise".

Além da recolha de dados estatísticos e da análise do trabalho das SEIVD, o trabalho do grupo vai abranger o modo como a violência doméstica é tratada nas várias fases do processo penal e como se articula o Ministério Público com a jurisdição de Família e Crianças e entidades externas, refere o despacho datado de 20 de janeiro, divulgado hoje no 'site' da Procuradoria-Geral da República.

O objetivo é que o modelo ou modelos a serem propostos permitam "uniformizar procedimentos, ultrapassar constrangimentos e assegurar uma maior proteção das vítimas, potenciando, ainda, uma melhor gestão dos recursos humanos e a eficácia do trabalho desenvolvido".

O grupo de trabalho, coordenado pelo vice-procurador-geral Paulo Morgado de Carvalho, "terá a duração previsível de um ano".

Temas: Ministério Público Violência doméstica Procurador-geral da República Amadeu Guerra

Crime e Justiça

PGR cria grupo para analisar como Ministério Público trata violência doméstica

Há 1h e 8min

PJ detém homem de 39 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada

Há 1h e 23min
02:23

"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre

Há 1h e 31min

Sócrates denuncia "ataque ao Estado de direito" e faz queixa da justiça portuguesa às Nações Unidas

Há 1h e 38min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Há 1h e 0min

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Há 3h e 30min

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22