Ministério Público abre inquérito a caso de utente que morreu no Seixal à espera de socorro

Ontem às 10:07

Ministério Público já tinha mandado recolher o corpo e enviá-lo para autópsia médico-legal

O Ministério Público instaurou um inquérito ao caso do utente que morreu na terça-feira no Seixal depois de esperar quase três horas pelo socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A CNN Portugal já tinha avançado na quarta-feira que o Ministério Público tinha mandado recolher o corpo e enviá-lo para autópsia médico-legal.

O caso ocorreu na passada terça-feira, quando um homem de 78 anos, da Aldeia de Paio Pires, no Seixal, distrito de Setúbal, ligou para o INEM depois de uma queda, uma situação que foi classificada como prioridade 3, que implicava uma resposta em 60 minutos.

A Lusa teve acesso à fita do tempo deste caso, que mostra que o homem ligou pela primeira vez ao INEM pelas 11:20 de terça-feira, tendo apenas sido enviada a viatura médica pelas 14:09, quase três horas depois.

Na quarta-feira, em declarações aos jornalistas, o presidente do INEM, Luis Cabral, descartou responsabilidades do instituto, insistindo que 15 minutos depois foi tentada a ativação de um meio para o local, mas não havia ambulâncias disponíveis.

Luis Cabral atribuiu a falta de resposta atempada à retenção de macas nos hospitais, que seguram as ambulâncias, não podendo depois dar resposta a outras situações.

“A resposta do INEM foi dada dentro daquilo que era o prazo. Fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde”, acrescentou.

O caso já está também a ser investigado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).