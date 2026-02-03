Ministério Público de Paris faz buscas nos escritórios do X e chama Elon Musk para comparecer em tribunal

Tiago Ferreira Resende
Há 35 min
Elon Musk num comício em Green Bay para angariar apoio para um juiz pró-Trump e distribuir dois cheques de um milhão de dólares. O golpe saiu pela culatra. Scott Olson/Getty Images

Entre as suspeitas sob investigação estão a cumplicidade na posse ou distribuição organizada de pornografia infantil, a violação de direitos de imagem com deepfakes sexuais e a extração fraudulenta de dados por grupos organizados

Os escritórios franceses da rede social X, de Elon Musk, foram alvo de uma operação da unidade de crimes cibernéticos do Ministério Público de Paris, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de extração ilegal de dados e cumplicidade na posse de pornografia infantil.

“Procuradores e assistentes especializados da unidade de crimes cibernéticos estão a analisar o caso e a realizar verificações técnicas iniciais”, confirmou o Ministério Público num mail enviado à Reuters.

As autoridades revelaram que o processo começou em janeiro de 2025, inicialmente centrado no conteúdo recomendado pelo algoritmo da rede social, antes de se expandir para incluir o controverso chatbot de inteligência artificial do X, o Grok.

Tanto Elon Musk como Linda Yaccarino, antiga diretora-executiva da plataforma, foram intimados a comparecer em tribunal para audiências em abril, acrescentou a procuradoria. A empresa ainda não se pronunciou sobre a ação, mas anteriormente classificou a investigação como um ataque à liberdade de expressão. Em julho de 2025, o X descreveu o alargamento da investigação como “motivado politicamente” e negou manipulação do algoritmo.

Entre as suspeitas sob investigação estão a cumplicidade na posse ou distribuição organizada de pornografia infantil, a violação de direitos de imagem com deepfakes sexuais e a extração fraudulenta de dados por grupos organizados. O Ministério Público anunciou ainda que, a partir de agora, vai comunicar com o X via LinkedIn e Instagram.

Paralelamente, no Reino Unido, segundo a BBC, a Ofcom continua a investigar deepfakes sexuais criados pelo Grok e partilhados no X. “Estamos a tratar o assunto como uma questão de urgência”, afirmou a entidade. As imagens, frequentemente produzidas com fotos de mulheres sem o seu consentimento, provocaram críticas das vítimas, ativistas e políticos, levando a empresa a intervir.

A investigação francesa surge poucos dias antes de um importante evento de IA em Paris que deverá acolher líderes mundiais, incluindo o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, assim como executivos da Alphabet (Google) e da Microsoft.

Temas: Ministério Público Rede social X Buscas Elon Musk Crimes cibernéticos

Europa

Ministério Público de Paris faz buscas nos escritórios do X e chama Elon Musk para comparecer em tribunal

Há 35 min

Rússia aproveita temperaturas de -17°C para "aterrorizar a população": ataques deixam regiões da Ucrânia às escuras e sem aquecimento

Há 3h e 54min

GUERRA AO MINUTO | Ucrânia afirma que a Rússia disparou mais de 500 drones e mísseis durante a noite

Hoje às 08:13

Vaticano promove limpeza profunda do fresco "Juízo Final" de Michelangelo na Capela Sistina

Hoje às 07:09
Mais Europa

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

1 fev, 12:00

EUA chegam a um acordo com a Índia que pode acabar num grande golpe à máquina de fazer dinheiro de Putin

Ontem às 17:51

As novas revelações que levaram Cristiano Ronaldo a fazer greve no Al Nassr

Ontem às 09:32

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38

Presidente da Proteção Civil diz que mecanismo europeu não serve "para pedir telhas nem lonas" e que "não se justifica" pedir ajuda à UE

Ontem às 16:19