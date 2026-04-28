Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Psicólogo acusado de crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Alenquer

Agência Lusa , AM
Há 2h e 54min
Justiça

O psicólogo educacional encontra-se a aguardar julgamento em prisão preventiva desde que foi detido

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ministério Público (MP) acusou um psicólogo de mais de 60 crimes de abuso sexual e 16 de pornografia de menores, praticados no exercício da sua profissão em Alenquer, segundo a acusação a que a Lusa teve acesso esta terça-feira.

O arguido, de 46 anos, “formulou e executou um plano com o objetivo de obter a confiança e o afeto da ofendida e, dessa forma, obter fotografias e vídeos de cariz íntimo e sexual, bem como praticar atos de natureza sexual com a mesma”, refere a acusação do MP.

A vítima começou a ser acompanhada pelo arguido no final de 2021, quando tinha 15 anos e frequentava o 10º ano, por problemas relacionados depressão e ansiedade na sequência de abusos sexuais sofridos na infância e dificuldades de concentração nas aulas.

Aproveitando-se da proximidade à menor que as consultas no Instituto do Cérebro e na Escola Básica e Secundária Damião de Goes lhe proporcionavam, o psicólogo educacional passou a abordar a ofendida com conversas e perguntas de cariz sexual.

Após trocarem contactos telefónicos, passaram a trocar mensagens com texto e fotografias “de cariz íntimo e sexual”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O homem começou a praticar com ela atos de natureza sexual e depois relações sexuais quer no seu consultório e na sua viatura, quer na residência de ambos.

A relação íntima e sexual continuou mesmo depois de a vítima fazer 18 anos e manteve-se até à data em que foi detido pela Polícia Judiciária, em outubro de 2025.

Em agosto passado, a vítima, com 18 anos, recorreu à Polícia Judiciária que tinha já investigado o seu anterior processo.

O psicólogo está acusado de mais de 60 crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, agravados pela relação profissional que mantinha com a jovem, 16 crimes de pornografia de menores e um crime de fotografias ilícitas.

O Ministério Público pede também a sua condenação a pena de proibição do exercício da profissão ou outras atividades que impliquem o contacto regular com menores.

O psicólogo educacional encontra-se a aguardar julgamento em prisão preventiva desde que foi detido.

Temas: Ministério Público Instituto do Cérebro Alenquer Abuso sexual Pornografia de menores
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

IGAC recebeu 2.100 denúncias de pirataria 'online' em 2025

Há 38 min
01:25

Operação Influencer. Costa mentiu: escuta mostra conversa com Lacerda Machado sobre data center em Sines

Há 1h e 22min

Psicólogo acusado de crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Alenquer

Há 2h e 54min
01:15

"Não tenho nenhum comentário a fazer. Não tive acesso ao processo". Costa reage à investigação TVI/CNN Portugal

Há 3h e 0min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Ontem às 16:48

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Ontem às 08:42

Irão está a "humilhar" os EUA e a Ucrânia vai ter de ceder: chanceler da Alemanha abre o jogo

Ontem às 13:42

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Hoje às 11:06

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:06

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Ontem às 09:52

Operação Influencer: a TVI e a CNN tiveram acesso ao processo que levou à queda de Costa

Ontem às 21:29

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

Ontem às 21:23

Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Ontem às 14:59

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18