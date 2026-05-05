Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ataque à faca em Viana do Alentejo deixa vítima em estado grave

Agência Lusa , AM
Há 1h e 35min
Justiça

Um homem foi colocado em prisão preventiva por suspeita de tentativa de homicídio após esfaquear outro no peito, causando ferimentos graves numa agressão ocorrida em Viana do Alentejo

Um homem de 54 anos detido por alegadamente esfaquear outro em Viana do Alentejo, distrito de Évora, causando-lhe ferimentos graves, na quinta-feira, está “fortemente indiciado” de tentativa de homicídio qualificado, revelou o Ministério Público (MP).

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, consultada hoje pela agência Lusa, o MP indicou que o arguido, de nacionalidade estrangeira, está indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

“Resulta fortemente indiciado que o arguido, fazendo uso de uma navalha, desferiu um golpe perfurante na zona do peito da vítima”, pode ler-se.

A vítima, um homem de 30 anos também de nacionalidade estrangeira, sofreu “lesões suscetíveis de lhe causar a morte, tendo sobrevivido em função dos cuidados hospitalares a que foi prontamente sujeito”, realçou o MP.

O presumível agressor, detido fora de flagrante delito, pouco depois dos factos, na quinta-feira à noite, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no sábado, e ficou em prisão preventiva por determinação do Tribunal de Évora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com fonte policial contactada pela Lusa, no sábado, o detido foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Elvas, no distrito de Portalegre.

No comunicado de hoje, o MP disse que, após o interrogatório, entendeu verificarem-se os perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito, pelo que promoveu a aplicação da medida de coação mais gravosa, com a qual o juiz de instrução criminal concordou.

Na sexta-feira, fonte da Proteção Civil revelou que, na noite anterior, um homem tinha sofrido ferimentos graves após ser agredido por outro com uma arma branca, em Viana do Alentejo.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que o alerta foi dado às 21:10 de quinta-feira, pela própria vítima, que se deslocou ao quartel da corporação local dos bombeiros voluntários.

O homem foi assistido e levado para o hospital de Évora, mas, posteriormente, teve de ser transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também na sexta-feira, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou que “houve um desentendimento entre duas pessoas, num café [naquela vila], e o agressor, de 54 anos, através de uma faca, feriu a vítima, de 35”.

Num comunicado divulgado também nesse dia, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou as idades do suposto agressor e da vítima e indicou que os factos tinham tido lugar na esplanada de um café da vila alentejana após “uma altercação por motivos fúteis relacionados com trabalho”,

Contudo, na nota de hoje no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP, além de ressalvar que a vítima tem 30 anos, argumentou que “os factos ocorreram na via pública”.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora.

Temas: Ministério Público Évora Viana do Alentejo Ferimentos graves Homicídio qualificado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Ataque à faca em Viana do Alentejo deixa vítima em estado grave

Há 1h e 35min

Quatro detidos em Palmela com armamento de guerra, viaturas e 75 mil euros apreendidos

Há 3h e 47min

Mais de 200 reclusos da prisão de Lisboa protestaram contra falta de condições

Ontem às 17:23

Estado lesado em 3,2 milhões por esquema fraudulento para obtenção de fundos europeus

Ontem às 17:18
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A solução óbvia para o choque global do petróleo começa finalmente a fazer sentido

Ontem às 16:23

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Ontem às 09:03

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

3 mai, 17:00

Fim das direções regionais da DGEstE coloca motoristas e juristas nas escolas, sem que nunca tenham trabalhado numa. "Não fomos tidos nem achados"

Hoje às 07:00

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Ontem às 08:54

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

3 mai, 12:01

Condutor abalroa multidão em Leipzig. Há pelo menos dois mortos

Ontem às 16:35

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Há um português a bordo do navio onde se suspeita que circula um vírus raro

Ontem às 13:19

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45