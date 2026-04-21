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Maioria das agressões a profissionais de saúde e professores acaba arquivada

CNN Portugal , AM
Há 1h e 42min
Médicos (imagem Getty)

REVISTA DE IMPRENSA | entre julho de 2023 e junho de 2025, foram abertos 952 inquéritos por crimes violentos em escolas e serviços de saúde

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A maior parte das agressões a profissionais de saúde e professores acaba sem acusação, noticia o Público esta terça-feira. De acordo com o jornal, que cita dados do Ministério Público, entre julho de 2023 e junho de 2025, foram abertos 952 inquéritos por crimes violentos em escolas e serviços de saúde, mas cerca de 81% terminaram arquivados.

A taxa de arquivamento aumentou face a 2021, quando representava cerca de 67%. Em sentido inverso, a taxa de acusação caiu de 13,78% para 7,37%, evidenciando uma menor proporção de casos que chegam a julgamento.

Apesar da entrada em vigor, há um ano, da lei que agravou as penas e tornou estes crimes públicos, ainda não é possível avaliar o impacto da medida. Os dados mais recentes sobre aplicação de penas só deverão ser conhecidos no verão.

A subnotificação continua a ser apontada como um problema, sobretudo na área da saúde. Em 2024, foram registados mais de 2500 episódios de violência no SNS, mas apenas 76 deram origem a inquéritos.

No período analisado, os crimes contra professores representaram quase metade dos casos, com um aumento significativo face a anos anteriores.

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Temas: Ministério Público Escolas Serviços de saúde Agressões
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