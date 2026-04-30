PJ realiza buscas em instituto público nos Açores por suspeitas de corrupção

Há 1h e 19min

Em causa estão alegadas práticas ilícitas relacionadas com a atribuição indevida de prioridade no atendimento e no tratamento de processos, mediante contrapartidas de natureza patrimonial

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, realizou uma operação na ilha de São Miguel, no âmbito de um inquérito que investiga suspeitas de corrupção e abuso de poder envolvendo funcionários públicos.

A operação “Linha Direta”, coordenada pelo Ministério Público do DIAP da Comarca dos Açores, levou ao cumprimento de nove mandados de busca, incluindo três em residências e outros três em instalações de um instituto público.

Segundo a PJ, foram apreendidos diversos elementos de prova, com destaque para dados informáticos e correspondência eletrónica, considerados relevantes para a investigação.

Em causa estão alegadas práticas ilícitas relacionadas com a atribuição indevida de prioridade no atendimento e no tratamento de processos, mediante contrapartidas de natureza patrimonial.

As diligências contaram com o apoio de peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ.

A investigação continua em curso para apurar todos os factos e eventuais responsabilidades.