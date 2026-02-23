MNE pede a portugueses no México que evitem deslocações desnecessárias em alguns estados

Agência Lusa , AM
Há 34 min
Confrontos no México após a morte de El Mencho, o poderoso líder de um cartel

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomenda aos portugueses evitarem deslocações desnecessárias a Jalisco, Guanajuato, Michoacán e outros estados mexicanos, após a morte de ‘El Mencho’ e a onda de violência subsequente

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos cidadãos portugueses, turistas e residentes, em especial nos estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas para evitarem deslocações desnecessárias, devido à degradação das condições de segurança.

Numa nota divulgada no portal das comunidades portuguesas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chama a atenção para a degradação da situação de segurança nestes estados, após uma operação militar que no fim de semana resultou na morte do líder de um dos maiores cartéis de droga.

Na nota, o MNE diz que a embaixada portuguesa tem vindo a receber notícias de sérios distúrbios da ordem pública na sequência desta operação militar, incluindo bloqueios de estradas, tiroteios e retenções de transeuntes em várias zonas do país, em especial em Jalisco (Guadalajara), Guanajuato ou Michoacan (Morelia).

Lembra que é “altamente recomendado” viajar para o México com um seguro médico “o mais amplo possível, com cobertura extensiva de gastos médicos” durante toda a estadia, que inclua repatriação ou evacuação médica para o destino de origem, devido ao custo elevado dos serviços de saúde.

O MNE recorda que o México mantém uma elevada incidência de criminalidade, aconselhando a quem se desloca para o país a consultar as condições de segurança e os conselhos aos viajantes.

Recomenda ainda o registo das viagens na aplicação “Registo Viajante”, sublinhando que isto facilita a ação das autoridades portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.

O registo na aplicação “Registo Viajante” permite receber informações sobre as condições de segurança, ter acesso aos contactos das representações diplomáticas e consulares de Portugal e tem ligação direta ao Gabinete de Emergência Consular.

O México vive uma onda de violência deste domingo, após a morte do líder de um dos maiores cartéis de droga, numa operação realizada com o apoio dos EUA, e que motivou forters protestos de membro do cartel.

Pelo menos oito dos 32 estados mexicanos suspenderam as aulas presenciais hoje e o poder judiciário autorizou os juízes a manter os tribunais fechados quando considerarem necessário, enquanto a Presidente mexicana Claudia Sheinbaum apelou à "calma".

Morto aos 59 anos, Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', era considerado o último dos grandes chefes dos cartéis mexicanos desde a prisão dos fundadores do cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael 'Mayo' Zambada, presos nos Estados Unidos.

Temas: Ministério dos Negócios Estrangeiros México Portugueses

Governo

MNE pede a portugueses no México que evitem deslocações desnecessárias em alguns estados

Há 34 min
05:51

Novo ministro diz que sentiu um "apelo" e que por isso aceitou o convite para assumir o cargo

Há 36 min
11:11

Foi assim a tomada de posse do novo ministro da Administração Interna

Há 1h e 12min
04:19

Luís Neves toma posse esta segunda-feira. Este é o legado à frente da PJ do "homem pragmático que não cede a pressões"

Há 1h e 16min
Mais Governo

Mais Lidas

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

21 fev, 19:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

21 fev, 16:00

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Jovem de 20 e poucos anos que foi dado como desaparecido pela mãe entrou 20 ou 30 metros na casa de Trump. Acabou abatido

Ontem às 16:24