"Demoras anómalas". Relatório europeu critica atrasos de Portugal na exploração de lítio

Nuno Guedes
Há 1h e 9min
Mina do Barroso, Boticas

Documento sublinha que a União Europeia tem de importar quase todas as matérias-primas fundamentais para avançar com a transição energética, apesar da demora em avançar com novas explorações mineiras dentro do espaço europeu, sobretudo em Portugal

Portugal é um dos piores exemplos europeus na exploração de recursos mineiros. O diagnóstico é feito pelo Tribunal de Contas Europeu num relatório especial sobre as “Matérias-primas críticas para a transição energética”. 

O documento indica Portugal como um caso claramente “mais anómalo” por ser, ao lado da Finlândia, o país onde a autorização de exploração demora mais tempo a ser aprovada - mais de 4 anos.

Este tipo de limitações, segundo o relatório, acaba por colocar em causa a capacidade europeia de ter matérias primas consideradas fundamentais para avançar com as energias renováveis e limpas, colocando em causa as metas definidas para a transição energética. 

Sem novos projetos mineiros, o relatório diz que a União Europeia está quase totalmente dependente de países externos. 

O tribunal sublinha que todas as tecnologias necessárias para alcançar os objectivos europeus de usar cada vez mais energias limpas “exigem matérias-primas críticas, como o lítio, o níquel, o cobalto, o cobre e as terras raras, pelo que se prevê que o consumo destes materiais aumente drasticamente”, sendo fundamental “garantir o aprovisionamento seguro de matérias-primas críticas” para a política energética e industrial da UE. 

“A maior parte dos minerais necessários”, diz o relatório, “são extraídos e transformados fora da UE, e o aprovisionamento está frequentemente concentrado num país terceiro ou num pequeno número destes países”.

A China, por exemplo, fornece 97% do magnésio usado na Europa em eletrolisadores geradores de hidrogénio e a Turquia fornece 99% do boro utilizado em painéis solares, pondo em causa a autonomia estratégica da União Europeia. 

O documento “salienta a necessidade de aumentar a produção interna e de utilizar os recursos de forma mais eficiente”, sendo igualmente avançado o caso do lítio – 79% vem do Chile. 

Portugal é, aliás, há muito, indicado como um dos países com potencial para explorar lítio, uma matéria prima crítica na produção de baterias para veículos elétricos e armazenamento  de energias renováveis. 

A concessão da “Mina do Barroso”, atribuída pelo Estado Português, é um dos casos que teve uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada em maio de 2023, mas que ainda não saiu do papel devido à necessidade de expropriar uma área de 275 hectares para os quais não existiu acordo com os proprietários.

A empresa tem exigido urgência ao Estado, por razões de interesse público, mas o Ministério do Ambiente e Energia diz à TVI/CNN Portugal que se encontra ainda “em análise o pedido de atribuição de nova servidão administrativa, com os mesmos objetivos da anterior, e em paralelo o pedido de expropriação dos mesmos terrenos para o fim de exploração”.

O pedido urgente de "utilidade pública da expropriação" dos 275 hectares foi enviado há um ano para o governo, mas mantém-se à espera de resposta.

Temas: Minerais União Europeia Lítio Portugal Tribunal de Contas Europeu

Economia

"Demoras anómalas". Relatório europeu critica atrasos de Portugal na exploração de lítio

Há 1h e 9min

Banco Santander com lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025

Há 1h e 20min

Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

Hoje às 11:29

Há cinco anos que não havia tantos despedimentos coletivos em Portugal

Ontem às 20:23
Mais Economia

Mais Lidas

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Há 3h e 4min

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Hoje às 08:00

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Hoje às 09:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Presidente da Proteção Civil diz que mecanismo europeu não serve "para pedir telhas nem lonas" e que "não se justifica" pedir ajuda à UE

Ontem às 16:19

Tracking poll, dia 7, 2.ª volta: Seguro cai, indecisos sobem. Brancos e nulos disparam para quase 10%, o que pode beneficiar Ventura

Ontem às 20:38

"Sobre-humano": Austin Applebee, 14 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Hoje às 15:56