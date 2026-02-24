Pelo menos 20 mortos e 440 deslocados após fortes chuvas no estado brasileiro de Minas Gerais

Agência Lusa , com CNN Brasil
Há 1h e 1min
Bandeira do Brasil (GettyImages)

Estima-se que 45 pessoas estão desaparecidas

Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de chuvas fortes que atingiram a cidade brasileira de Juiz de Fora, no sudeste do país, avança a CNN Brasil.

A chuva forte das últimas horas causou vários deslizamentos de terras, queda de árvores e inundações em alguns bairros deste município do estado brasileiro de Minas Gerais, segundo a Prefeitura (autarquia) na cidade mineira.

Elementos das forças de segurança, com a ajuda de cães farejadores, continuam mobilizados à procura de pessoas desaparecidas, cujo número ainda não foi divulgado pelas autoridades. De acordo com o portal G1, mais de 45 pessoas podem estar desaparecidas.

A situação obrigou as autoridades locais a decretar o estado de calamidade pública e a pedir à população que se abrigue em pontos de segurança.

A Prefeitura de Juiz de Fora, cidade com cerca de meio milhão de habitantes, suspendeu as atividades nas escolas municipais e disponibilizou três delas para acolher os afetados.

Este é o mês de fevereiro mais chuvoso da história da cidade, que já acumula 584 milímetros de chuva no período, mais do dobro do previsto.

Para esta terça-feira, espera-se ainda mais precipitação, segundo os serviços meteorológicos.

O Brasil tem registado nos últimos anos vários fenómenos climáticos extremos como consequência de fortes temporais, sobretudo na região sul e sudeste do país, onde se concentra a maioria da população.

Um dos mais graves e recentes ocorreu em maio de 2024 no estado do Rio Grande do Sul, onde morreram cerca de 180 pessoas e muitas cidades, incluindo Porto Alegre, a capital regional, ficaram inundadas durante semanas.

