Casal procurado no Brasil por burla com telemóveis detido em Sintra

Agência Lusa , AM
Há 18 min
Telemóveis

Crimes terão ocorrido em 2024, na cidade de Contagem

Um casal procurado pelo Brasil por suspeita de ter burlado várias pessoas que queriam comprar telemóveis importados foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Sintra, na área metropolitana de Lisboa, anunciou hoje a instituição.

Os crimes terão ocorrido em 2024, na cidade de Contagem, no estado brasileiro de Minas Gerais.

De acordo com a PJ, o homem e a mulher de 32 anos eram à data proprietários de uma "empresa de importação de material tecnológico" e terão montado "um sofisticado esquema piramidal, baseado numa suposta venda de telemóveis importados".

"A prática consistia em atrair clientes, receber os montantes acordados e não entregar os produtos adquiridos", refere, em comunicado, a força policial, acrescentando que o esquema causou prejuízos de "milhares de euros" a "inúmeros consumidores".

Apresentados ao Tribunal da Relação de Lisboa, o homem ficou a aguardar o desenrolar do processo de extradição para o Brasil em prisão preventiva e a mulher em liberdade, sujeita a apresentações periódicas às autoridades.

Se vier a ser condenado, o casal, estrangeiro, incorre "numa pena de prisão entre os oito e os 12 anos".

Temas: Minas Gerais Contagem Detidos Polícia Judiciária

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