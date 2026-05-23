Número de mortos em mina de carvão chinesa sobe para 90. Xi pede que se apurem responsabilidades

Há 1h e 2min

Trata-se do acidente mineiro mais mortífero do país desde 2009

Voltou a subir o número de mortos na sequência de um acidente numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China. Pelo menos 90 pessoas morreram na mina de Lushenyu depois de uma explosão de gás.

A ocorrência assinala agora o acidente mineiro mais mortífero do país desde 2009, ano em que um incidente do mesmo género, na província de Heilongjiang, matou 108 pessoas e feriu outras 133, revela a Reuters.

Sobre a explosão que ocorreu às 19:29 locais (12:29 em Lisboa), esta sexta-feira, as autoridades ainda não detalharam as circunstâncias concretas em que ocorreu o incidente.

As operações de resgate continuam em curso e a causa do acidente está ainda sob investigação, de acordo com a autoridade local de gestão de emergências em Qinyuan.

No momento do acidente, encontravam-se no subsolo 247 trabalhadores, informou a agência de notícias chinesa Xinhua.

O próprio presidente Xi Jinping apelou às autoridades para que “não poupem esforços” no tratamento dos feridos e nas operações de busca e salvamento, sublinhando a necessidade de apurar responsabilidades de forma rigorosa.

Ainda segundo a agência Xinhua, o líder chinês deu ainda ordem para abrir uma investigação aprofundada às causas do acidente.

Também o primeiro-ministro da China, Li Qiang, apelou à divulgação atempada e rigorosa das informações, assim como uma responsabilização rigorosa.