Acidente em mina de carvão na China faz quatro mortos. 90 trabalhadores continuam presos no subsolo

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Encontravam-se na mina 247 trabalhadores no momento em que o acidente teve lugar

Um acidente numa mina de carvão no norte da China fez quatro mortos, depois de os níveis de monóxido de carbono terem excedido os limites.

Segundo a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua, 90 trabalhadores continuam presos no subsolo, sendo que desses, 16 estão em estado crítico. O incidente ocorreu às 21:43 na mina de Liushenyu, no condado de Qinyuan, em Changzhi.

No momento em que teve lugar o acidente encontravam-se 247 trabalhadores no subsolo.