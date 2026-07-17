Cantor brasileiro Milton Nascimento internado para tratamento de pneumonia

Há 1h e 11min

Previsão é que o artista receba alta nos próximos dias e continue o tratamento em casa

O cantor Milton Nascimento, uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), de 83 anos, está hospitalizado, desde quinta-feira, para tratar uma pneumonia, informou esta sexta-feira a sua equipa no perfil oficial do artista no Instagram.

Segundo o comunicado, trata-se de “uma intercorrência comum perante o seu atual quadro de saúde” e Milton Nascimento segue estável e “em boa evolução clínica”.

De acordo com a nota, o cantor e compositor está "com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”.

O comunicado detalha que a previsão médica é que o artista receba alta nos próximos dias e prossiga com o tratamento em casa, “visando o seu conforto”.

Não há, contudo, informação sobre em que cidade ou hospital se encontra Milton Nascimento.

Em outubro de 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa sem cura.

O famoso autor de clássicos como "Dança Cigana" e "Travessia" também sofre de Parkinson desde 2023.

Milton Nascimento retirou-se dos palcos em 2022 com a conclusão da digressão intitulada precisamente "A Última Sessão de Música".

Em fevereiro de 2025 desfilou com a escola de samba Portela, uma das mais populares do Carnaval do Rio de Janeiro, que lhe prestou homenagem.

Antes da digressão de despedida, o cantor já vinha a enfrentar problemas de saúde, agravados pela diabetes e por complicações cardíacas, com recorrentes hospitalizações, numa das quais teve de ser submetido a um cateterismo.

Criador do grupo musical Clube da Esquina, em Belo Horizonte, Milton revolucionou a música brasileira com o disco homónimo da banda, em 1972, com harmonias sonoras que remetem às montanhas de Minas Gerais e cantigas do folclore mineiro.

Lô Borges, Wagner Tiso, Toninho Horta, Beto Guedes, Tavito, Flávio Venturini e Fernando Brant, os então garotos da freguesia boémia de Santa Tereza, fizeram arranjos e canções imortalizadas na voz de Milton Nascimento.

O cantor e guitarrista gravou 34 discos e apresentou-se com dezenas de grupos e músicos de outros países, como Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Mercedes Sosa, Fito Páez, Peter Gabriel, James Taylor, Sting, Paul Simon, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Duran Duran.

Bituca, como gosta de ser chamado, é detentor de cinco prémios Grammy, entre os quais um em 1997 para melhor álbum de música mundial com o disco "Nascimento" e outro em 2000 para melhor álbum na categoria pop contemporâneo brasileiro com "Crooner".